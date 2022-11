Com palestra de Divaldo Franco, Feirão do Livro Espírita acontece neste sábado (19)

O tradicional Feira do Livro Espírita acontece neste sábado (19), na Mansão do Caminho, localizada na Rua Jayme Vieira Lima, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O evento anual, que estava suspenso desde 2020 por conta da pandemia, contará com palestras do líder religioso Divaldo Franco e do médico psiquiatra Alexandre Moreira.

Com entrada gratuita, o Feirão começa às 14h e segue até 19h30. A palestra, com o tema "Ciência da vida após a mortes", acontece logo em seguida, às 20h.

Foto: Divulgação

Os livros estarão com descontos de 35% a 70%. O líder espírita ainda realizará uma sessão de autógrafos no salão de palestras da mansão, às 18h.

E quem não puder comparecer não precisa se preocupar. Entre os dias 25/11 e 2/12, haverá no site da Editora Leal a “Best Week”, com diversos descontos e novidades disponíveis para aquisição.

Toda renda proveniente da venda dos livros será destinada às obras sociais Mansão do Caminho.