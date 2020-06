Com pandemia, Turismo da Bahia tem maior prejuízo do Nordeste 

Um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que a Bahia teve o maior prejuízo do Nordeste e o quinto maior do país na área do turismo. Segundo o levantamento, o estado teve perdas em torno de R$ 4,07 bilhões entre os meses de março e maio deste ano, período em que o Brasil enfrentava o avanço da pandemia do novo coronavírus.

Em todo o país, o prejuízo foi de quase R$ 90 bilhões. São Paulo (R$ 31,77 bilhões) e Rio de Janeiro (R$ 12,48 bilhões), principais focos do coronavírus no Brasil, concentram mais da metade do prejuízo nacional registrado pelo setor. Em seguida estão Minas Gerais, com R$ 7,09 bilhões, e Rio Grande do Sul, com R$ 4,79 bilhões.

No Nordeste, atrás da Bahia estão Pernambuco (R$ 2,52 bilhões) e Ceará (R$ 1,88 bilhão). Com base na queda de receitas do turismo, a CNC estima que 727,8 mil postos de trabalho podem ser eliminados no setor até o fim de junho.

Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, ainda não é possível prever uma mudança significativa na atual tendência de perdas do segmento. “As ações já adotadas pelo governo federal, na forma de Medidas Provisórias voltadas para a preservação do emprego, permitem reduzir o impacto decorrente da queda expressiva do nível de atividade do setor”, ressalta Tadros.

Contudo, ele afirma que mais medidas serão necessárias. “Mas a extensão das perdas e dos danos no setor causados pela crise histórica que estamos vivendo vai exigir medidas adicionais para a preservação das empresas e dos empregos”, finaliza.

Protocolos

Em conferência realizada, recentemente, com representantes das secretarias do Desenvolvimento, Planejamento, Fazenda e Casa Civil, o secretário do Turismo da Bahia, Fausto Franco, reforçou que a retomada das atividades no estado será pautada em protocolos de saúde unificados.

Na ocasião, Franco relatou que as medidas de segurança estão sendo revisadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e que a Setur já trabalha com uma campanha de marketing para divulgar as 13 zonas turísticas do estado, com o foco inicial de potencializar o turismo regional.

Jorge Elias circula por Salvador

Um dos maiores arquitetos do país, Jorge Elias está circulando, a trabalho, por Salvador. Na cidade, finaliza a obra de dois apartamentos no Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória. No mesmo bairro, aliás, tem sido visto com frequência – além de ir a uma missa, na Igreja da Vitória, também doou roupas a moradores de rua. Elias desembarcou na capital baiana na última segunda-feira e ficaria até a quarta. Mas não resistiu e prolongou a estadia até este final de semana.

Inauguração

Acompanhando o decreto municipal do prefeito de Salvador, ACM Neto, que permitiu a abertura das lojas de decoração da capital baiana, os empresários Ronaldo e Christianne Peleteiro finalmente inauguraram a loja Todeschini Salvador, na Alameda da Espatódeas. O processo de inauguração seguiu todos os protocolos de combate à disseminação do coronavírus e recebeu apenas três visitas por dia, em horários marcados. O showroom, com 400m2, mistura tecnologia, tendências e os últimos lançamentos da marca.

Ativismo

De 15 a 19 de junho, às 21h, em seu perfil no Instagram, a cantora Margareth Menezes irá fazer uma série de lives para abordar temáticas atuais, como ativismo, racismo e produção cultural. A programação contará com convidadas especiais, a exemplo de Preta Ferreira, Teresa Cristina, Djamila Ribeiro, Preta Gil e Jaqueline Góes.

Live beneficente

Flávia Abubakir comemorou o seu aniversário, ontem, com uma live beneficente em prol da Igreja da Vitória. A missa também contou com cânticos para saudar Santo Antônio.

Reabertura

O Carmel Taíba, que está fechado por causa da pandemia do novo coronavírus, anunciou que voltará a funcionar no dia 1 de julho. O hotel, que fica em uma vila de pescadores na Taíba, a 75km de Fortaleza (CE), possui apenas 36 acomodações e tem design único, assinado pelo arquiteto João Armentano, e paisagismo de Alex Hanazaki. No site oficial, o Carmel avisa que está com 15% de desconto e que os clientes podem remarcar a reserva gratuitamente até 3 vezes.