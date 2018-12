Com Papai Noel e Tio Paulinho, 535 crianças recebem presentes em ação social

Antes mesmo que o Papai Noel anunciasse a entrega dos presentes, a representante comercial Rilde Seixas, 42 anos, já estava emocionada. O filho Roberto, sentado ao lado da pequena Stefany, 3, tentava vendar os olhos da menina. “Era para ser surpresa”, explicou o garoto.

Instantes depois, quando o Bom Velhino pediu que todas as crianças abrissem os olhos, Stefany já abria três presentes colocados em sua frente: um sapato, uma roupa e uma boneca da princesa Elsa, do filme Frozen. Mesmo tímida, não conseguia esconder a alegria. “Gostei muito”, repetiu algumas vezes. Stefany foi uma das 535 crianças e jovens de instituições de Salvador que receberam presentes na sexta edição do Estrelas do Bem, campanha de Natal do Salvador Shopping.

Na campanha, clientes “adotam” crianças das instituições por um dia, escolhendo presentes especiais. No evento, realizado neste sábado (15), na Cidade da Luz, em Pituaçu, os participantes encontraram as crianças e entregaram os presentes pessoalmente.

Para Rilde, que participa todos os anos do projeto, comprar o presente de Stefany foi tão importante quanto escolher algo para um dos dois filhos.

“O mundo está precisando se sensibilizar, porque as pessoas estão muito egoístas. Precisamos pensar mais no outro”, explicou ela, que incentivou que um grupo de amigos participasse pela primeira vez.

Quando viu o sorriso do pequeno Davi Brito, 3, o operador de telemarketing Michel Almeida, 24, sentiu que valeu a pena participar. Davi tinha pedido um carro – uma espécie de jipe – e Michel encontrou exatamente o modelo que o garotinho queria. “Não sabia que era assim, mas é ótimo. É a primeira vez que participo, soube através do meu namorado”.

Já Lucas Silva, 11, recebeu um boneco do Superman de seu xará, um rapaz também chamado Lucas. Além do boneco, ganhou um abraço. “Ele me desejou um feliz Natal e um bom ano novo. Fiquei feliz porque gosto muito do Superman”, explicou.

Crianças disputaram a atenção de Papai Noel na Cidade da Luz (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A menina Sabrine Gois, 10, mostrava à mãe o kit de pulseiras que ganhara. Integrante do coral do Centro de Cultura e Arte Pai João, ela nunca tinha participado da campanha. “Gostei das brincadeiras, dos lanches”. A mãe, a dona de casa Zirleide Gois, 50, disse que não esperava a programação. “Não sabia que ia ter tudo isso. Ela é bem vaidosa, sabia que ia gostar das pulseiras”, comentou.

Ao todo, foram contempladas nove entidades: Casa de Apoio e Assistência do Portador do Vírus HIV-Aids, Centro de Cultura e Arte Pai João, Centro Nova Semente, Creche Escola Futura Geração, Instituição Beneficente Conceição Macêdo, Instituição Lar Irmã Benedita Camurugi, Lar Pérolas de Cristo, Lar da Criança e Organização de Auxílio Fraterno.

Violação de direitos

Depois que participam do evento, é fácil perceber a alegria no rosto das crianças, na opinião do presidente da Organização de Auxílio Fraterno, Jozias Sousa. A entidade acolhe 76 crianças vítimas de abandono e maus-tratos em um abrigo na Lapinha.

“Eles têm a oportunidade de viver a infância e tudo que uma criança tem direito”.

Para a coordenadora pedagógica do Lar Pérolas de Cristo, Rachel Lima, campanhas como essa ajudam a fazer com que as crianças e jovens sintam que têm direito ao que outras crianças e outros jovens têm.

“Esses meninos sofreram violações de direitos, então, eles vêm de uma realidade em que ninguém se preocupou com eles. Uma ação assim muda a forma de ver o mundo”, diz.

Só do Pérolas de Cristo, participaram 66 crianças e adolescentes com idades entre 2 e 16 anos.

Outras 180 crianças que receberam presentes eram do Centro Cultural Pai João, da própria Cidade da Luz. De acordo com a coordenadora do centro, Eliana Menezes, conhecida como Lili, é um momento também de fortalecer as famílias. Muitos dos pais das crianças estavam no local. “Fico extremamente emocionada quando essas crianças entram aqui”.

Animador do evento, Tio Paulinho participa da entrega de presentes desde o primeiro ano. “A gente poderia entrar no livro dos recordes do maior amigo secreto de solidariedade. As crianças estão recebendo uma visão da sociedade, porque não é só dar um presente”.

Para o coordenador de desenvolvimento socioambiental do Salvador Shopping, Fabiano Mehemeri, o diferencial do projeto é a possibilidade do encontro do participante da campanha com a criança ou o adolescente “adotado”. “Essa aproximação do cliente com a instituição pode até despertar algum desejo de fazer trabalho voluntário ou de continuar acompanhando a criança durante o ano”, explica.