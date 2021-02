Com participação em 23% dos gols, Gilberto é esperança em reta final

A semana decisiva para o Bahia na temporada 2020 começou com boa notícia. Recuperado do leve estiramento que sofreu na coxa e o deixou fora do empate com o Atlético-MG, na rodada anterior, o atacante Gilberto voltou a treinar no campo e é provável que enfrente o Fortaleza sábado, às 21h, no Castelão.

Assim como em temporadas anteriores, o camisa 9 tem sido fundamental para o Bahia. Principal referência do ataque, “Golberto” é a maior esperança de gols na luta contra o rebaixamento.

Sem surpresa, o atacante é o artilheiro do Esquadrão na temporada 2020. Ao todo, ele balançou as redes 19 vezes em 48 jogos - média de 0,39 gol por partida. Fora isso, teve participação direta em 23% dos 90 gols que o time anotou. A porcentagem fica um pouco maior se o Campeonato Baiano não for levado em consideração, já que Gilberto não disputou o torneio. Nesse caso, subiria para 26%.

Quem mais se aproxima do centroavante no quesito gols é o também atacante Élber, que marcou oito em 2020 e deixou o clube rumo ao Yokohama Marinos, do Japão.

Diante do Atlético-MG, a ausência de Gilberto foi sentida em campo. O 1x1 no placar não refletiu a quantidade de chances criadas pelo Bahia. Rossi e Gabriel Novaes se revezaram em perder chances incríveis que custaram o triunfo ao tricolor.

De volta aos números, Gilberto também lidera as estatísticas de gols quando o assunto é apenas o Campeonato Brasileiro. Até aqui, são nove marcados. Rodriguinho, com quatro, e a turma formada por Clayson, Rossi, Daniel, Ramírez e Élber aparece na sequência com três cada.

Por isso, o retorno do atacante é tão importante neste momento. A partida contra o Fortaleza será um confronto direto entre times que lutam na parte de baixo da tabela. O adversário é 15º e soma 41 pontos. Com 38 pontos e na 16ª colocação, o Esquadrão pode até se livrar do rebaixamento em caso de vitória.

Para isso, será necessário vencer e também torcer para que Vasco e Goiás não ganhem de Corinthians e Bragantino respectivamente.

Por sinal, o camisa 9 costuma se dar bem quando enfrenta o Fortaleza. Desde que chegou ao Bahia, Gilberto encarou o time cearense em quatro oportunidades e marcou três gols. No primeiro turno, foi dele o gol que garantiu a vitória por 2x1, na Fonte Nova.

Além de Gilberto, também voltaram a treinar o goleiro Douglas e os volantes Ramon e Edson.



Marcas

Os gols têm feito Gilberto alcançar marcas importantes pelo Bahia. Em 2020, atacante se tornou o maior artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Desde 2018, quando foi contratado, ele já anotou 31 gols na Série A.

O centroavante está perto de bater outro recorde: o de maior artilheiro do clube no Brasileirão unificado, que conta as participações do Bahia desde a primeira edição do torneio, em 1959.

Atualmente, Gilberto aparece na segunda colocação da lista, ao lado de Nonato, que também soma 31 gols, e atrás apenas de Douglas, que balançou as redes 35 vezes.