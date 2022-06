Com pausa no calendário, elenco do Bahia ganha folga após derrota para a Chape

Depois de amargar a primeira derrota em casa na Série B ao cair por 1x0 para a Chapecoense, na noite desta terça-feira (14), o elenco do Bahia ganhou o dia de folga e retomará os trabalhos na quinta-feira (16).

O tricolor ganhou uma pausa de quase uma semana no calendário. O próximo compromisso será na quarta-feira (22), contra o Athleatico-PR, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto, o Esquadrão terá os desfalques do zagueiro Didi, do volante Emerson Santos e do atacante Rildo. Eles já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes e estão impedidos de entrar em campo.

Já pela Série B, o próximo adversário do tricolor será o Novorizontino, em partida que está marcada para acontecer no sábado (25), na Fonte Nova, pela 14ª rodada. Para esse jogo, o desfalque fica por conta do volante Patrick, que está suspenso.