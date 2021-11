Com pênalti inventado, Bahia perde para o Flamengo no Maracanã

Em um jogo marcado por erro da arbitragem e polêmicas, o Bahia conheceu a sua primeira derrota sob a gestão de Guto Ferreira no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (11), o Esquadrão caiu para o Flamengo, por 3x0, no Maracanã.

Os gols do Flamengo foram marcados por Gabigol, em cobrança de pênalti que deixou os tricolores revoltados com o árbitro, no primeiro tempo, e Michael e Andreas Pereira, ambos na segunda etapa.

O resultado deixou o Bahia com 36 pontos, no Brasileirão. A equipe ocupa a 16ª colocação, a três pontos da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira (18), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo antecipado da 33ª rodada.

NA BRONCA

Com Patrick suspenso, Guto Ferreira promoveu apenas uma mudança na equipe do Bahia. O volante Edson herdou a vaga no meio-campo. O tricolor começou a partida marcando com linhas baixas, na tentativa de roubar a bola para puxar o contra-ataque. Apesar da maior posse do Flamengo, a boa marcação do tricolor conseguia neutralizar as investidas do rubro-negro.

Bem organizado quando tinha a posse de bola, o Bahia quase conseguiu colocar o seu plano em ação em duas oportunidades. Aos 11 minutos, Capixaba ganhou de Gabigol e invadiu a área pela esquerda. Ele tentou o cruzamento para o meio, mas foi bloqueado.

Três minutos depois foi a vez de Raí ser lançado por Mugni. Já dentro da área, o atacante tentou o chute, mas David Luiz conseguiu cortar.

O Bahia ia fazendo uma boa partida, até que aos 28 minutos tudo começou a desandar depois que o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo marcou toque de mão de Conti dentro da área.

O lance foi revisado no VAR e as imagens mostraram que a bola pegou no peito do zagueiro tricolor, mas o pênalti foi confirmado. Aos 31 minutos, Gabigol cobrou e colocou o Flamengo em vantagem. Os tricolores ficaram na bronca.

Para completar a situação, aos 41 minutos o lateral Matheus Bahia fez falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Esquadrão com um jogador a menos.

COMPLICOU

O Bahia voltou do intervalo sem alterações, mas com os jogadores ainda revoltados com a arbitragem. Recuado, o Esquadrão passou a ser pressionado pelo Flamengo. Aos 10 minutos, Gabigol, sem goleiro, perdeu a chance de fazer o segundo do rubro-negro.

Quem não deixou passar foi Michael. Aos 12 minutos Vitinho fez a jogada pela direita e cruzou para o atacante completar para as redes: Flamengo 2x0.

Guto Ferreira então decidiu mudar o time, colocando Rossi e Ronaldo em campo. Rossi, no entanto, ficou apenas quatro minutos na partida. No clima quente do duelo, ele se envolveu em confusão com Diego. Após revisão pelo VAR, os dois atletas foram expulsos.

Com dois jogadores a menos, o Bahia passou a ter dificuldade para ocupar os espaços e foi ainda mais atacado pelo adversário. O terceiro do Flamengo quase saiu no chute de Bruno Henrique, que na marca do pênalti mandou para longe.

Apenas se defendendo, o Bahia viu Andreas Pereira arriscar chute forte de fora da área para anotar o terceiro do Flamengo, aos 43 minutos, e dar números finais ao confronto.



FICHA TÉCNICA

Flamengo 3x0 Bahia - Campeonato Brasileiro (31ª rodada)

Flamengo: Hugo Moura, Rodinei, David Luiz (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Ramon (Bruno Henrique); Thiago Maia (Pires da Motta), Diego e Andreas Pereira; Vitinho (Renê), Gabriel Barbosa e Kenedy (Michael). Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Edson (Luizão), Daniel (Ronaldo) e Mugni; Raí Nascimento (Rossi), Gilberto (Rodallega e Juninho Capixaba (Renan Guedes). Técnico: Guto Ferreira.

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Gols: Gabigol, aos 31 minutos do 1º tempo, e Michael, aos 12, e Andreas Pereira, aos 43 do 2º tempo

Cartão amarelo: Conti, Matheus Bahia (Bahia);

Cartão vermelho: Matheus Bahia e Rossi (Bahia), Diego (Flamengo)

Público pagante: 8.793 torcedores

Renda: R$ 376.517,50

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Sávio Xavier Correa (GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Elmo Alves Resende Cunha (GO)