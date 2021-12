Com Pierre Onassis, Afrodisíaco retoma ensaios no Santo Antônio

A banda Afrodisíco retoma seus ensaios nesta sexta (3), na igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 19h. Nesta primeira edição do evento, que acontecerá quinzenalmente, o público contará com as participações especiais dos cantores Tatau e Ninha. O show de abertura fica por conta do Noelson do Cavaco. O 1º lote dos ingressos estão à venda no site do Sympla por R$ 50. Uso de máscara é mais do que necessário.

Conhecido pelo som do seu samba reggae, o Afrodisíaco foi criado em 2005, com a proposta de resgatar a cultura afro-pop tocada na Bahia e no mundo. O seu som possui enormes influências da Timbalada, Olodum, AraKetu, Muzenza, Ilê Aiyê e traz consigo a valorização da música popular brasileira e suas vertentes. Atualmente, a banda é capitaneada por Pierre Onassis, responsável pela assinatura de alguns dos grandes hits da música baiana gravados por nomes como Cheiro de Amor (Lero Lero, Vai sacudir, vai abalar), Daniela Mercury (Música de Rua, Capoeira), Netinho (Tô na Varanda) e Olodum (Requebra, Rosa, Berimbau).

A expectativa de Pierre Onassis para este retorno está grande: “Estou muito feliz de reencontrar e alegrar as pessoas, em meio a tudo isso que nos aconteceu. O Afrodisíaco vem como um balsamo. Nesta 1ª edição teremos meus amigos Tatau e Ninha, cantando os clássicos das músicas baiana e brasileira. É o lugar onde todo mundo se encontra com alegria e responsabilidade.



Serviço: Ensaio do Afrodisíaco e convidados | sexta (3), às 19h | Área de eventos da igreja do Santo Antônio Além do Carmo | Ingressos: R$ 50 (1º lote), à venda no site do Sympla.