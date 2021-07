Com presença de Conti, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Depois de um dia de descanso, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para encarar o Flamengo, adversário do próximo domingo (18), às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino técnico com os atletas. A principal novidade foi a participação do zagueiro Germán Conti. Recuperado da lesão na coxa, o argentino estava na fase de transição e foi liberado para voltar a trabalhar com o grupo. A expectativa é a de que ele volte ao time no confronto com os cariocas.

Quem tem presença confirmada na partida é o meia Daniel. Desfalque diante do São Paulo por estar suspenso, o jogador volta a ficar à disposição do treinador. Por outro lado, Dado tem um problema certo no meio-campo e pode ganhar outro.

Titular nos últimos três jogos, o volante Jonas recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto. A tendência é a de que Patrick seja recuado e volte a jogar como primeiro homem. A outra baixa no Esquadrão pode ficar por conta do meia Thaciano.

Titular do tricolor, o jogador recebeu uma oferta de um clube da Turquia. A proposta foi aceita pelo Grêmio e o atleta pode estar de saída do Bahia. Caso a negociação se confirme, Dado não tem muitas opções para fazer a reposição. Atualmente, o elenco tricolor conta apenas com o meia Thonny Anderson para o setor. O volante Matheus Galdezani também pode ser escalado na função.

Com a semana inteira livre para se preparar para o próximo jogo, o Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (14), no CT Evaristo de Macedo.