Com presença do piloto Patrick Gonçalves, Grupo GNC apresenta novidades da Toyota em Salvador

A Terra Forte Toyota, concessionária do Grupo GNC, reuniu, na noite desta terça-feira (19), parceiros, clientes e jornalistas para apresentar, na loja da avenida Paralela, em Salvador, as novidades de programas oferecidos pela marca de veículos. O evento contou com um coquetel assinado por Vini Figueira e a presença do piloto de Stock Car Patrick Gonçalves.

O Toyota Experience foi aberto pelo diretor comercial da Terra Forte, Clóvis Sales, que listou os objetivos propostos para a noite: “A nossa intenção é reforçar essa relação com os clientes, apresentando a cultura da marca e as novas tendências e programas da Toyota”. Na ocasião foram apresentadas como novidades as Linhas Híbrida e GR-S e a Certificação de Seminovos, sanando dúvidas referentes aos benefícios dos programas.

Ainda durante o evento, que contou com a cobertura do portal Alô Alô Bahia, o público presente pôde conhecer o programa de Blindagem Certificada, que, segundo o diretor comercial, pretende surpreender os clientes: “No programa de blindagens iremos superar todas as expectativas que o cliente tem em relação ao que pode ser oferecido de qualidade em blindagem sem comprometer a qualidade da rodagem e a garantia”.



