Com presença ilustre, soteropolitanos curtem praia após votação

Além do segundo turno das eleições neste domingo (30), a vista de um céu azul e um mar tranquilo convidava os soteropolitanos que passavam pela calçada da praia de Piatã para um compromisso com o lazer. Não querendo perder um minuto de sol, a agente administrativa Marinalva Borges, 50, acordou às 5h30 da manhã para votar e foi a quinta da fila no seu colégio eleitoral. Logo depois, seu destino foi a praia.

“Viemos eu, meu esposo, minha cunhada e minha filha para tomarmos um solzinho. Pegamos um sarapatel cedo e trouxemos, porque temos que pensar com o estômago cheio”, disse.

Presente no colégio eleitoral assim que o portão abriu, outra pessoa que se adiantou para votar e depois curtir a praia foi o ator Érico Brás, 43. Acompanhado da mãe, ele resolveu matar as saudades de Piatã um dia depois de finalizar as filmagens do filme “Ó Paí Ó 2”, dirigido por Lázaro Ramos.

“A ideia hoje é ficar [na praia]. Eu lembrei que esse lugar aqui é muito bom. Minha mãe era empregada doméstica em um condomínio aqui. Vínhamos para trabalhar e hoje nós conseguimos vir para nos divertir e desfrutar dos prazeres que nós temos como direito”, afirmou.

Animada para tomar um banho de mar com seu filho, Valquíria Brás, 76, não votou, mas afirmou estar torcendo pela melhor decisão para o estado e o país. “Tenho esperança de tempos melhores para todos nós, mas principalmente para as famílias mais carentes. Que os jovens dêem seu voto consciente”, pediu.

De passagem na praia só para um mergulho, a corretora de imóveis Ana Rocha, 64, resolveu relaxar depois de votar, algo que, segundo ela, não foi possível de acontecer no primeiro turno por causa das enormes filas. “Achei dessa vez muito tranquilo. Da outra vez, me senti em Barra-Ondina no carnaval”, brincou.

Primeiro em sua seção, o jovem Gabriel Cruz, 21, votou e seguiu direto para a praia com o intuito de jogar bola. Mandando bem na altinha, o jovem estava rodeado de amigos. Um deles era o borracheiro Ezequiel Bispo, 18, que preferiu curtir antes de votar.

“Ainda não decidi em quem votar. Vim aqui brincar um pouquinho, aproveitar o transporte gratuito, já que a passagem está cara. Vou curtir e depois pegar aquela fila miserável”, declarou.

Assim como Ezequiel, o assistente de logística Fábio Santiago, 37, priorizou o dia de sol com a família. Ele ressaltou que as filas costumam estar mais cheias pela manhã e que também gostaria de aproveitar o final de semana, principalmente pela possibilidade de usar o transporte gratuito neste domingo.

Com o serviço de transporte facilitando o acesso a todos os pontos da cidade, muitos eleitores foram para os locais turísticos. Um desses destinos foi a praia do Porto da Barra, onde mesmo com o tempo nublado, por volta do meio-dia, não houve tempo ruim para os soteropolitanos e turistas que desejavam se divertir.

Estudante de engenharia, Vinicius de Oliveira, 38, estava com a família reunida e não se deixou abalar pelas nuvens cinzas. “Já tomei banho e vou tomar de novo. Hoje é festa da democracia, então é dia de comemorar de qualquer forma”, enfatizou.

Para a produtora de eventos Petra Roland, 23, as nuvens não atrapalharam. Pelo contrário, a jovem chegou a vibrar com o tempo, uma vez que estava ansiosa para votar e apressar sua mãe, a também produtora de eventos Gal Roland, 52. Gal, que é apaixonada por praia, falou dos seus planos para a comemoração à noite, caso seus candidatos ganhem.

“Eu fiz uma promessa. Estou no outubro sem álcool. Se meus dois candidatos forem eleitos, eu vou beber. Se um dos dois não for, eu vou ficar novembro todo sem beber de novo”, contou.

Sem restrições, as irmãs Carolina Sacramento, 25, e Ana Cristina Sacramento, 31, votaram pela manhã e seguiram direto para a praia, onde se deliciaram, despreocupadas, com um prato de acarajé. Para elas, não poderia haver programação melhor. “Nossa festa é curtir aqui”, frisaram.





