Com primeiro single todo em inglês, BTS bate recorde mundial de visualizações em vídeo

O grupo de k-pop BTS bateu um recorde mundial ao longo da última sexta-feira (21). Apenas 21 horas após ter lançado o clipe de seu vídeo Dynamite, o grupo quebrou o recorde anterior anterior - que era de 86,3 milhões de visualizações em 24 horas.

A música também o primeiro single todo em inglês do grupo. "Quando estávamos gravando, sentimos que a versão em inglês se encaixava um pouco melhor na melodia", afirmaram, segundo a revista Variety.

De acordo com o YouTube, o clipe de Dynamite teve 101.1 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas em que foi disponibilizado no site. O recorde anterior, 14,8 milhões a menos, era também de um grupo de k-pop - a girlband Blackpink com o vídeo de How You Like That.

O vídeo de Dynamite ainda passou outras marcas. Entre elas, o 10 milhões de acessos mais rapidamente - em apenas 21 minutos. Além disso, o clipe ainda é considerada a maior estreia de clipe simultânea no Youtube, com mais de três milhões de espectadores assistindo ao mesmo tempo.