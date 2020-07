Com problema no ataque, Bahia pega Botafogo em decisão no Nordestão

A goleada por 4x1 do Bahia sobre o Náutico deixou boa impressão na retomada da Copa do Nordeste e ampliou a boa fase do time, que venceu os últimos quatro jogos pelo torneio. No entanto, de nada terá adiantado se o tricolor tropeçar no Botafogo-PB, às 21h30 deste sábado (25), pelas quartas de final.

A partir de agora, qualquer erro pode ser fatal. Para o torcedor que está acostumado com o sistema de jogos em ida e volta, esqueça. A fase de mata-mata da Copa do Nordeste é no mesmo formato da Copa do Mundo: perdeu, está fora. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis.

O lateral Juninho Capixaba chama atenção para essa peculiaridade. "A gente se comportou muito bem na quarta. Tivemos erros, que é normal, mas sabendo que é partida única, nós temos que minimizar o erro. Quem errar menos vai passar para a próxima fase. Com nossa concentração, empenho e trabalho, estamos confiantes. O que vai decidir é o detalhe e nós estamos concentrados", disse o jogador.

Em 2018, Bahia e Botafogo-PB se enfrentaram na mesma fase quartas de final da Copa do Nordeste, e o Esquadrão levou a melhor. Avançou depois de vencer por 2x1 em João Pessoa e empatar por 0x0 em Salvador.

O atacante Élber também frisa a necessidade de ter atenção. "Vai ser um jogo difícil, realmente é um clube que vem crescendo nos últimos anos. O professor passou umas coisas para a gente estudar o adversário. Como estamos preocupados com eles, eles também estão preocupados conosco e temos que fazer o nosso melhor, colocar o nosso futebol em campo e fazer o nosso jogo. Vai ser difícil, mas temos todas as condições de fazer um grande jogo, vencer e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo final", analisou o camisa 7.

Gilberto vetado

O técnico Roger Machado tem um desfalque: o atacante Gilberto sofreu uma pancada no joelho durante a partida contra o Náutico e dificilmente irá a campo. O camisa 9 é o artilheiro do Bahia na temporada, com sete gols, e um dos goleadores do Nordestão, com quatro.

Sem o seu principal atacante, Fernandão comanda o ataque diante do Belo. O jogador tem se mostrado motivado em busca de uma volta por cima e na última partida saiu do banco de reservas e balançou as redes.

As outras opções para Roger são os garotos Caíque e Saldanha. O último, inclusive, está recuperado de dor no tornozelo e treinou normalmente na Cidade Tricolor na sexta-feira (24).

Ainda no ataque, outro vetado é Rossi, que sofreu uma lesão na coxa durante os treinos.

A boa notícia fica por conta do volante Gregore. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada da fase de grupos, ele volta ao time no lugar de Ronaldo, que fica como opção no banco de reservas.

Quem passar entre Bahia e Botafogo-PB vai encarar na semifinal o vencedor de Confiança x Santa Cruz, que se enfrentam às 18h30, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Clayson, Élber e Fernandão.

Botafogo-PB: Felipe, Erivélton, Fred, Luís Gustavo e Mário; Wellington Cézar, Everton Heleno, Cássio Gabriel e Rodrigo Andrade; Kelvin e Lohan.