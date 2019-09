Com programação no Centro Histórico, Festival da Primavera começa sábado (14)

Ainda que a maior parte da programação do Festival da Primavera tenha ficado no Centro Histórico, outros pontos de Salvador também vão receber atrações. O pontapé inicial do evento, inclusive, será no Rio Vermelho, neste sábado (14).

A partir das 10h, na Rua Professora Almerinda Dutra, acontece a segunda edição da Festa de San Gennaro na cidade. Com o objetivo de unir e fortalecer a gastronomia italiana, alguns dos principais restaurantes da culinária típica vão se reunir em um festival de comida de rua. Entre os confirmados, estão o Pasta em Casa, que organiza o evento, e outros como Bella Napoli, Bottino, Buoni Amicci e Di Liana.

“A gente incorpora a Maratona de Salvador a um festival de massas, como é tendência no mundo, por isso, foram convidados os principais restaurantes da região”, explicou o presidente da Saltur, Isaac Edington, durante o lançamento do projeto #vemprocentro, na manhã desta segunda-feira (9), no Teatro Gregório de Mattos.

A Maratona de Salvador, a que ele se referiu, está prevista para o dia seguinte, domingo (15). A terceira edição da corrida começa por volta das 5h30, no Farol da Barra. As inscrições foram encerradas porque a maratona atingiu o número máximo de inscritos – 5 mil, contra um público de 3,5 mil no ano passado.

“A gente comemora que tivemos que suspender novas inscrições porque chegamos ao limite máximo. Está vindo gente de todo lugar do Brasil. A gente procura agregar um evento esportivo com seu elemento econômico”, afirmou o prefeito ACM Neto. Os participantes da corrida são de 150 cidades brasileiras diferentes.

Ao final da maratona, haverá os primeiros shows do festival. Às 11h, o grupo FitDance se apresenta no palco montado no Farol da Barra. Eles serão seguidos da banda Jammil, da dupla Juan e Ravena, do projeto Malezinho e de Fred Menendez.

Cultura e música

Há, ainda, apresentações de teatro. Ao longo de todo o festival, haverá espetáculos em cartaz no Espaço Cultural da Barroquinha, no Teatro Gregório de Mattos e na Casa do Benin.

“Também vamos ter espaços culturais além do centro. No projeto Boca de Brasa, temos dois em funcionamento hoje, sendo um no Subúrbio 360, que já é uma tradição toda sexta-feira, no espaço, a gente ter lotação esgotada, expandindo o movimento para outras partes da cidade”, disse o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro.

Já tradicional no Festival da Primavera, o palco no Rio Vermelho não vai deixar de acontecer nesta edição. Lá, a programação é no dia 28, com apresentações da Orquestra Afrosinfônica, Larissa Luz e Adão Negro.

No dia 29, último do festival, o projeto Mudei de Nome se apresenta no Dique do Tororó. Comandado por Ricardo Chaves, Ramon Cruz, Magary Lord, Jonga Cunha e Andrezão Cunha, o grupo vai dar a ‘Volta ao Dique’ a bordo do trio pranchão.

Confira a programação na íntegra

14 de setembro (sábado)

10h às 22h - Festa de San Gennaro - Rua Professora Almerinda Dultra - Rio Vermelho

15 de setembro (domingo)

5h30 às 12h - Maratona de Salvador - Farol da Barra até Orla de Itapuã

11h - Apresentação FitDance - Farol da Barra

12h30 - Show Jammil - Farol da Barra

Apresentação Juan e Ravena - Percurso da Maratona de Salvador

Apresentação Malezinho - Percurso da Maratona de Salvador

Apresentação Fred Menendez - Percurso da Maratona de Salvador

17h - Palco Aberto – apresentação de atrações da comunidade - Boca de Brasa Valéria

17 de setembro (terça-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

9h às 12h - Oficina de Teatro e Oficina de Música - Boca de Brasa Valéria

14h - Seminário Pedra de Xangô: centro de convergência religiosa, cultural e política da cidade de Salvador, de Maria Alice Pereira da Silva - Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Roda de conversa “Patrimônio É…” com tema Subúrbio Ferroviário: Memória e Cultura - Espaço Cultural da Barroquinha

18 de setembro (quarta-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

17h - Lançamento do Livro Pedra de Xangô - Espaço Cultural da Barroquinha

19 de setembro (quinta-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

20 de setembro (sexta-feira)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

15h às 21h - Feira Rio - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

18h - Espetáculo: “Em Família” - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Batalha de Standup - Boca de Brasa Subúrbio 360

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

21 de setembro (sábado)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

12h às 22h - Feira Criativa - Praça da Inglaterra

15h às 21h - Feira Rio - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

15h - Mostra Casulo de Artes Inclusivas - Praça da Inglaterra (Comércio)

16h - Tribas (Luciano Calazans, Alexandre Vieira e Gigi Cerqueira) - Praça da Inglaterra (Comércio)

17h30 - Serafim e o Nordeste Experimental - - Praça da Inglaterra (Comércio)18h - Espetáculo: “Em Família” - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

19h - Espetáculo: Batalha de Standup - Boca de Brasa Valéria

19h- Orquestra Popular da Bahia (OPB) - Praça da Inglaterra (Comércio)

20h30 - Diamba - Praça da Inglaterra (Comércio)

22 de setembro (domingo)

9h às 21h - Feira de Artes na Primavera - Praça do Campo Grande

9h às 15h - Skate Festival - Avenida da França

9h às 15h - Exibição e apresentação de Kart - Avenida da França

9h às 15h - Exposição de Carros / Arrancada de Empurra - Avenida da França

9h às 16h - Circuito de Minibikes - Avenida da França

9h às 15h - Jogos de Salão ao ar livre - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

10h às 15h - Encontro de automodelismo - Praça da Inglaterra – Comércio

15h às 21h - Feira Rio - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

16h - Show da Lore - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

17h30 - Cinema Itinerante - Avenida da França

18h - Orquestra Rumpilezz - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

20h30 - Baco Exu do Blues - Porto Salvador Eventos (Avenida da França)

Saídas 9h, 11h, 14h e 16h - Turisbike - Centro Histórico

18h - Espetáculo: “Em Família” - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Pele Negra e Máscaras Brancas - Espaço Cultural da Barroquinha

23 de setembro (segunda-feira)

19h - Espetáculo: Pupik-Fuga em 2 e LUME - Teatro Gregório de Mattos

24 de setembro (terça-feira)

18h - Espetáculo: Aceso do Arraial - Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Espetáculo: Aterro - Espaço Cultural da Barroquinha

18h - Espetáculo: O Trago - Teatro Gregório de Mattos

18h - Espetáculo: O Risco - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Pupik-Fuga em 2 e LUME - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Quando o Coração Trasborda - Espaço Cultural da Barroquinha

25 de setembro (quarta-feira)

19h - Espetáculo: Desmontando Cassandra - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Quando o Coração Trasborda - Espaço Cultural da Barroquinha

26 de setembro (quinta-feira)

10h às 12h - Espetáculo: POESEU - Quando a poesia invade o museu - Casa do Benin

19h - Espetáculo: Desmontando Cassandra - Teatro Gregório de Mattos

19h - Espetáculo: Travessia do Grão Profundo - Espaço Cultural da Barroquinha

27 de setembro (sexta-feira)

18h às 21h - Espetáculo: Em Família - Boca de Brasa Subúrbio 360

19h - Espetáculo: Travessia do Grão Profundo - Espaço Cultural da Barroquinha

19h - Espetáculo: Teatro la Independência - Teatro Gregório de Mattos

28 de setembro (sábado)

7h - Barra Paddle Sup Race - Porto da Barra

Hero Salvador - Shopping da Bahia

17h - Espetáculo: Das Coisas Dessa Vida... - Espaço Cultural da Barroquinha

17h às 21h - Rock na Rua - Palco Toca Raul (Rio Vermelho)

18h30 - Orquestra Afrosinfonica - Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

19h - Forró do Tico - Porto Salvador Eventos (Avenida França)

19h30 - Larissa Luz - Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

20h30 - Danniel Vieira - Porto Salvador Eventos (Avenida França)

21h - Adão Negro - Largo da Mariquita (Rio Vermelho)

29 de setembro (domingo)

8h - Encontro Cicloturístico da Primavera - Saída do Comércio

11h - Volta ao Dique com o Mudei de Nome - Dique do Tororó

Hero Salvador - Jardim dos Namorados

17h - Espetáculo: Das Coisas Dessa Vida... -Espaço Cultural da Barroquinha

17h - Restgate Blue - Praça da Inglaterra

18h30 - Zuhri - Praça da Inglaterra

20h - Skanibais - Praça da Inglaterra