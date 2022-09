Com promessa de casa cheia, Bahia recebe o Tombense na Fonte Nova

A Fonte Nova vai ser palco de mais uma festa da torcida do Bahia na Série B, pelo menos antes da bola rolar. Empurrado por mais de 40 mil torcedores que já garantiram ingresso, o Esquadrão recebe o Tombense neste sábado (3), às 19h, pela 28ª rodada.

A partida contra o time mineiro será a chance do tricolor de se recuperar após a derrota de 2x0 para a Ponte Preta, fora de casa, o que reduziu de nove para seis pontos a distância para o Londrina, 5º colocado. O Bahia é o vice-líder do torneio, com 47 pontos.

Por sinal, vencer o Tombense é fundamental na luta do tricolor pelo acesso, já que o adversário tem 39 pontos, iniciou a rodada em 7º lugar e tenta se aproximar do G4 da Série B.

O Bahia aposta no fator casa como trunfo. O time venceu todos os jogos que fez como mandante no segundo turno - e não ganhou nenhum como visitante. A boa notícia é que, se mantiver esse ritmo em casa até o fim do campeonato, a equipe confirmará o retorno à primeira divisão.

“A força do nosso grupo jogando dentro de casa é muito grande, ainda mais com a nossa torcida estando presente mais uma vez. Acho que tem tudo para correr bem para que a gente alcance os três pontos. Vejo uma força muito grande em casa, nosso jogo está muito forte e acredito que isso pode ser revertido em um triunfo sábado”, afirma o lateral direito Marcinho.

Ele, por sinal, está diretamente envolvido na mudança que o time terá contra o Tombense. Com Matheus Bahia machucado e Luiz Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Enderson Moreira será obrigado a improvisar na lateral esquerda, e a tendência é que Marcinho seja invertido de lado. Com isso, André voltará ao time titular, na direita.

“Sempre que eu puder fazer coisas em prol do grupo eu vou fazer. Se o professor Enderson acreditar que é a escolha certa, eu vou fazer. Tive algumas poucas oportunidades [de jogar do lado esquerdo] e não tenha dúvidas de que vou abraçar, dar raça e o meu máximo”, completou Marcinho.

Outra dúvida está no gol. Danilo Fernandes, com uma lesão no joelho, dificilmente será liberado pelo departamento médico. Assim, Mateus Claus deve seguir na meta. Também machucado, o zagueiro Luiz Otávio é mais um desfalque.

Do outro lado, o Tombense também tem baixas importantes. Artilheiro da equipe com oito gols, o veterano Ciel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pelo mesmo motivo, o volante Guilherme Rend, ex-Vitória, também está fora. Bruno Mota e Rodrigo devem ser os substitutos.

Outra novidade na equipe mineira pode ser o lateral esquerdo Manoel. Ele não atuou na vitória sobre o Brusque por 1x0 devido a dor na coxa, mas embarcou para Salvador.

O duelo entre Bahia e Tombense será o primeiro disputado na capital baiana e apenas o segundo entre os dois clubes na história. No primeiro encontro, o time mineiro ganhou por 1x0, em Muriaé. Na ocasião, o Tombense, recém-promovido da Série C para a B, alcançou a sua primeira vitória na história da competição e deixou a lanterna.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus (Danilo Fernandes), André, Ignácio, Gabriel Xavier e Marcinho; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Enderson Moreira.

Tombense: Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Ednei, Roger Carvalho e Manoel (Emerson); Rodrigo, Zé Ricardo e Nenê Bonilha; Jean Lucas, Everton Galdino e Bruno Mota. Técnico: Bruno Pivetti.