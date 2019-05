Com quadro de AVC, Agnaldo Timóteo é transferido para Salvador

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, foi transferido nesta terça-feira (21) para o Hospital Roberto Santos, em Salvador. Ele foi internado ontem em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, depois de passar mal à tarde. O cantor estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa. Ainda ontem ele foi transferido para o Hospital do Oeste, ainda em Barreiras, de onde veio para a capital.

Márcio Timóteo, filho do cantor, disse hoje que o músico foi diagnosticado com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Agnaldo foi transferido em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea. Do Aeroporto de Salvador, foi levado de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Roberto Santos, onde foi levado para o UTI.

O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar show marcado na cidade baiana Santa Rita de Cássia. Em um vídeo, no qual aparece deitado na cama do hospital, o músico lamentou o episódio. "Não me sinto seguro (para subir ao palco). O médico também não autorizou e achou melhor ter precauções", disse o cantor aos fãs que o esperavam para o show.