Com quase 70 anos, Kadu Moliterno desabafa por estar fora da TV: 'Preciso trabalhar'

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, o ator Kadu Moliterno está próximo de completar 70 anos. No entanto, ele não tem muitos motivos para comemorar, visto que está longe das telinhas desde o fim de Topíssima, novela da Record produzida em 2019.

"Aproveito a chegada aos 70 para pedir um emprego. Quero que as pessoas saibam que o Kadu quer e precisa trabalhar. Me perguntam: 'Por que você não volta?' E eu digo: 'Porque não me chamam'. Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário... A própria TV Globo me disse uma vez: 'Quem não é visto, não é lembrado'. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui", disse o ator em entrevista ao site Splash.

Na visão do ator, a pandemia teria sido uma das responsáveis por diminuir os convites. Para ele, veteranos estão sendo preteridos no teatro, cinema, TV e streamings.

"O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba", desabafa.