Com quatro assaltos a ônibus por dia, PM inicia operação Transporte Seguro

Alguns bairros de Salvador amanheceram com uma novidade nesta sexta-feira (24). É que a Polícia Militar colocou em curso a Operação Transporte Seguro, que irá intensificar o policiamento ostensivo nos coletivos e pontos de ônibus a partir de hoje. O objetivo é oferecer maior segurança para a população e para os trabalhadores do sistema.

O lançamento da operação aconteceu no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, e contou com a presença do comandante geral da PMBA, coronel Anselmo Brandão. Ele disse que o objetivo é coibir roubos ao transporte público, e destacou que houve queda no número de crimes desse tipo nos últimos anos.

"A Polícia Militar já vem operando diuturnamente. Esses são delitos comentidos por adolescentes, dependentes quimicos, que usam motos, veículos., difícil de se combater. Eu estou fazendo essa apresentação do que já temos, e vamos intensificar ainda mais. Vamos fazer abordagens em toda cidade, principalmente nos horários mais críticos, às 5h e à noite. Já estamos com resultados positivos na BR-324, todos os dias estamos prendendo pessoas prestes a cometer os delitos", disse.

Operação começou nesta sexta-feira (25)

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), cerca de 650 mil pessoas usam o sistema de transporte público em Salvador, todos os dias. Esse número é reflexo da pandemia. O normal são 1,3 milhão usuários/dia na capital baiana.

A operação será realizada em locais e horários estratégicos, e será baseada nos registros das ocorrências, com rondas motorizadas, paradas em locais determinados e incremento das abordagens preventivas. A promotora de vendas Natália Ramos, 34 anos, contou que já foi assaltada duas vezes nos últimos 12 meses dentro de coletivos.

“Levaram meu celular, é sempre isso o que eles pedem. O primeiro levou um aparelho velho. O segundo levou o meu celular mais novo. Tive que comprar outro aparelho porque tenho filho pequeno e não posso ficar incomunicável, e ainda estou pagando. Espero que essa operação da polícia ajude mesmo a diminuir esses crimes, porque os bandidos estão demais”, contou.

O movimento de policiais na rotatória de Paripe atraiu a atenção de quem passava pela região. Alguns coletivos foram parados para vistoria, homens desciam para serem revistados enquanto as mulheres eram revistadas dentro do ônibus. Algumas delas aplaudiram a ação da PM. A operação vai durar 30 dias e acontecerá em toda a cidade. Segundo os dados da polícia, Salvador tem uma média de quatro assaltos por dia, e a região da BR 324 é a rota preferida dos bandidos, entre outros motivos, pela facilidade de fuga. O comandante contou que tem realizado uma média de uma prisão por dia na região.

O padeiro Elias Novaes, 24 anos, aprovou a ideia. Ele contou que sai de casa com o dia ainda escuro e que em alguns plantões volta muito tarde. O medo de assalto é frequente. “É chato quando os policiais param o ônibus para revistar os passageiros, o pessoal reclama que atrasa a viagem, mas eu prefiro assim. Quando tem blitz os bandidos ficam mais na deles. Assalto sempre vai acontecer, mas diminui um pouco”, contou.

O comandante da Operação Gêmeos, major Carlos Emiliano, contou que os grandes eixos da cidade são os mais procurados pelos assaltantes, como a BR 324, a Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), e bairros como Cajazeiras.

"São diversos fatores que influenciam o cometimento do roubo em coletivo, como o grande fluxo de pessoas, uma grande frequência de coletivos, as possibilidades de fuga nas proximidades de aglomerações urbanas, as chamadas favelas, as dificuldades de acesso ou em locais em que há vazios urbanos e com mais vegetação. Na Avenida Paralela e no Parque São Bartolomeu, por exemplo, temos muitos pontos, então, essas localidades têm a preferência por conta da facilidade da fuga", afirmou.

O comandante Brandão explicou que o modus operandi dos bandidos também tem mudado. Os criminosos contam com apoio de outros bandidos, eles usam uma motocicleta ou um carro para cometer os crimes. "Os assaltantes não estão mais nos pontos de onibus. Eles param próximo aos ônibus, um ou dois deles descem, entram no coletivo e assaltam os passageiros", contou.