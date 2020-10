Com quatro expulsos, Bahia tem desfalques para pegar o Atlético

O Bahia não vai ter muito tempo para assimilar o empate por 1x1 com o Goiás, na noite de sexta-feira (16), no estádio da Serrinha, em Goiânia. Na próxima segunda (19), o Esquadrão tem um novo compromisso pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, em Pituaçu. E o tricolor tem problemas para montar o time.

O Bahia teve quatro expulsos diante do Goiás. Por reclamação, Élber levou o cartão vermelho direto. Já Rossi saiu de campo chutando as garrafas que estavam na beira do gramado ao ser substituído, levou o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho.

Com dois pontas suspensos, Mano Menezes vai ter problemas para manter o esquema com três atacantes. Uma alternativa no setor é Fessin, autor do gol de empate contra o Goiás e que vem sendo utilizado pelo treinador durante as partidas. Marco Antônio e Alesson também disputam a posição. Clayson tem vaga garantida.

Na defesa, Ernando pode ser a novidade. Ele desfalcou o time em Goiânia devido a uma contusão muscular.

O Bahia também vai ter desfalques fora de campo. Mano Menezes foi expulso ao final da partida e não poderá comandar o time contra o Atlético-MG. Auxiliar direto de Mano, Sidnei Lobo completa a lista dos suspensos. Ele também recebeu o cartão vermelho por reclamação. Sem eles, a tendência é que Claudinho Prates seja o treinador no jogo de segunda-feira.

Na 16ª colocação e com os mesmos 16 pontos do Coritiba, primeiro time na zona de rebaixamento, o Bahia pode voltar ao Z4 já neste sábado, quando será aberta a 17ª rodada do Brasileirão.