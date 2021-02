Com referência ao Brasil, novo filme sobre o clássico game Mortal Kombat divulga trailer

Clássico game de luta, Mortal Kombat terá um novo filme em 2021. O jogo, que nasceu inspirado em Jean-Claude Van Damme, tornou-se febre nos anos 90, e em 1995, ganhou o seu primeiro filme.

A versão de 2021 é recheada de cenas violentas, que fazem valer os celebrados "fatalities", espécie de finalização das lutas, que deixavam os jogadores em êxtase.

O filme produzido pela Warner Bros tem estreia marcada nos cinemas e no streaming HBO Max para 16 de abril de 2021.

O trailer, divulgado nesta quinta (18), tem uma referência ao Brasil logo no começo, quando uma voz feminina diz que a primeira vez que ouviu falar em Sub-Zero foi em uma missão no Brasil. (Veja abaixo).

Principais personagens do jogo como Sonya, Kano, Liu Kang, Jax, Kung Lao, Raiden, Shang Tsung e Goro aparecem no trailer oficial, além dos celebrados Sub-Zero e Scorpion.

Os cenários também chamam atenção, como o templo Raiden, Deus do Trovão. O filme promete fazer do grande torneio dos campeões Mortal Kombat uma grande luta entre o bem e o mal, mas recheada de golpes conhecidos do imaginários popular.