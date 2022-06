Com reforço de Rodallega, Bahia encara o Criciúma na Fonte Nova

É um duelo para vencer e acabar com o clima de desconfiança. Após perder para o Tombense na rodada passada, o Bahia recebe o Criciúma na Fonte Nova neste sábado (4). A partida está marcada para começar às 16h30 e é válida pela 10ª rodada da Série B.

O tricolor está na quarta colocação, com 16 pontos, e voltará à vice-liderança em caso de triunfo sobre o time catarinense. Para conquistar os três pontos, aposta na força dentro de casa. Junto com o líder Cruzeiro, o Esquadrão soma 100% de aproveitamento como mandante.

Em contraponto, o rival ainda não sabe o que é vencer fora dos seus domínios no campeonato. Por sinal, o Bahia espera por uma grande festa na Fonte Nova. Será a primeira vez que o clube jogará no final de semana à tarde na atual edição da Segundona. Por isso, a promessa é de casa cheia. Até a noite de sexta-feira, cerca de 25 mil ingressos já haviam sido garantidos.

Diante do Criciúma, os torcedores vão poder matar a saudade do atacante Hugo Rodallega. Depois de quase dois meses de ausência por causa de uma lesão na coxa sofrida durante a vitória por 2x0 sobre o Cruzeiro, na estreia da Série B, o colombiano está de volta. Rodallega revelou expectativa para o confronto e espera por uma bonita festa na arquibancada.

“Muito grande [a expectativa], não tem tamanho. Tenho muito desejo de voltar a jogar. É um processo longo... É o treinador que vai decidir se eu vou voltar ou não. A expectativa é muito grande, quero ver a Fonte Nova com mais de 35 mil pessoas lá. Fica aqui um convite para que os torcedores vão para o jogo. Eles são muito importantes para a gente”, disse o camisa 9.

Este ano, Rodallega marcou 12 gols em 14 jogos pelo Bahia. No primeiro trimestre, foi o artilheiro da Copa do Nordeste, com oito. O colombiano busca agora os primeiros gols no Campeonato Brasileiro. Torneio que ele entende ser o mais importante para o clube na temporada atual.

“É o grande objetivo da gente. O Baiano e a Copa do Nordeste são importantes, mas o objetivo principal da gente é a Série B. Então, agora, só estamos pensando nisso, tentando ficar lá no G4 e fechar a temporada lá, para voltar para a Série A, que é o objetivo principal”, deu o recado.

A tendência é que Rodallega inicie a partida entre os titulares. Com isso, Matheus Davó será deslocado para o lado esquerdo, ocupando a posição do suspenso Marco Antônio. Vitor Jacaré corre por fora na disputa pela posição. Rildo, por sua vez, ficará aberto na ponta direita.

Outra mudança que será promovida pelo treinador Guto Ferreira será o retorno do volante Rezende. Um dos pilares do time na competição, ele foi desfalque na derrota por 1x0 para o Tombense. O restante da equipe será a mesma que vem atuando com regularidade no Brasileiro.

Equilíbrio

Do outro lado, o Criciúma também tenta se recuperar de um momento ruim. O Tigre vem de derrota em casa para o Cruzeiro, por 1x0. Com apenas 10 pontos, a equipe está ameaçada pela zona de rebaixamento e corre risco de terminar a rodada dentro do Z4.

Curiosamente, o histórico de confrontos entre Bahia e Criciúma é marcado pelo equilíbrio. Em 20 jogos, cada time venceu sete partidas e seis terminaram empatadas. O tricolor, no entanto, leva vantagem atuando em casa, onde nunca perdeu.