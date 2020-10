Com reforço e ações estratégicas, PRF inicia Operação Finados nessa sexta (30)

Começa à zero hora desta sexta-feira (30) a Operação Finados nas estradas federais da Bahia, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante os quatro dias do feriadão, a estratégia é de reforçar o policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes e criminalidade.

O feriado prolongado traz aumento de fluxo de veículos e usuários pelas rodovias. Por isso, trechos estratégidos das 23 BRs que passam pelo estado terão reforços, com mais rondas ostensivas. O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de sexta-feira (30) e na manhã de sábado (31). Já o retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de segunda (2).

A fiscalização terá atenção especial às condutas que provocam mais mortes nas estradas, como ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante, não uso do cinto e uso do celular ao volante.

Também haverá foco em fiscalização específica para veículos de carga já que pelo tamanho e peso das cargas eles costumam gerar acidentes de maior proporção. Com isso, a conservação desses veículos é prioridade.

Durante as abordagens serão verificados o correto funcionamento do sistema de freios, o estado de conservação dos pneus e demais equipamentos obrigatórios, as condições de amarração das cargas e o cumprimento do tempo de direção do motorista profissional pelos condutores.