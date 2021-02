Com reforço no gol, Bahia está pronto para estreia no Nordestão

Sem tempo para perder na temporada 2021, o Bahia está pronto para a estreia na Copa do Nordeste de 2021. Por conta do calendário apertado, o Esquadrão utilizará o time de transição na rodada de estreia do Nordestão, neste domingo (28), às 18h, contra o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros.

Nesta sexta-feira (26), a equipe alternativa fez o último treino antes do embarque para o interior pernambucano. O time do técnico Cláudio Prates ganhou o reforço do goleiro Matheus Teixeira, que estava integrado ao grupo principal.

Durante a temporada 2020, ele esteve como quarto goleiro do tricolor, mas na reta final virou reserva imediato de Douglas após Mateus Claus se machucar e Anderson deixar o clube. Sem ter atuado em uma partida sequer pelo time principal, Teixeira pediu para atuar no transição para ganhar ritmo de jogo.

Por outro lado, Cláudio Prates pode perder o volante Raniele. Com dor no joelho, ele fez tratamento e está como dúvida para a partida.

O Bahia está no grupo A da Copa do Nordeste, que tem ainda: CRB, Ceará, Confiança, 4 de Julho, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Treze.

Já o grupo B conta com: Vitória, Sport, Botafogo-PB, CSA, Altos, ABC, Fortaleza e Salgueiro.



