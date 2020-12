Com reforços, Vitória encerra preparação para enfrentar o CSA

O elenco do Vitória realizou, na manhã desta segunda-feira (21), na Toca do Leão, o último treino antes do jogo contra o CSA. A partida, pela 31ª rodada da Série B, será nesta terça (22), às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O técnico Mazola Júnior comandou um trabalho tático, além de promover atividade de bolas paradas. Depois do treino, o comandante convocou os 21 jogadores para o duelo contra o CSA. O clube não divulgou a lista de convocados, mas adiantou que Wallace, que cumpriu suspensão na partida passada, e Maurício Ramos, recuperado de contusão, estão de volta.

O atacante Léo Ceará, artilheiro do Vitória na Série B, com 13 gols, está recuperado de problema muscular e também retorna.

Com 36 pontos, o Leão ocupa a 15ª colocação da segunda divisão. São quatro pontos a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento.