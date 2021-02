Com Rend relacionado, Vitória está pronto para estreia no Nordestão

O elenco do Vitória encerrou, na manhã desta sexta-feira (26), a preparação para a estreia pela Copa do Nordeste. O rubro-negro fará seu primeiro jogo no sábado (27), às 16h, contra o Santa Cruz, no Barradão.

A novidade é a presença do volante Guilherme Rend entre os relacionados. Titular absoluto na temporada 2020, ele está recuperado de lesão na coxa. O clube, porém, não divulgou a lista com os outros 23 jogadores escolhidos pelo técnico Rodrigo Chagas.

Na Toca do Leão, os atletas assistiram a um vídeo com análise do jogo contra o Atlético de Alagoinhas, na quarta-feira (24), pelo Campeonato Baiano - o Vitória ganhou por 2x1.

Em seguida, no gramado do Barradão, os jogadores fizeram duas etapas de atividades, comandadas pelo treinador. Primeiro, participaram de um treinamento tático, focado tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Por fim, Rodrigo orientou um trabalho de bolas paradas.