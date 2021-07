Com reservas no campo, Bahia treina de olho no Juventude

Depois de bater a Chapecoense por 2x0, e voltar a vencer o Brasileirão, o Bahia já tem um novo compromisso na mira. Na tarde desta segunda-feira (5), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para o confronto com o Juventude, marcado para quarta-feira (7), às 18h, em Pituaçu.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Arena Condá fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia e fisioterapia. O restante do elenco foi para o campo e trabalhou sob o comando do técnico Dado Cavalcanti.

Para o jogo contra o Juventude, Dado vai ter o retorno do atacante Rossi. O camisa 7 volta a ficar à disposição após ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Por outro lado, o treinador ainda não terá o retorno do zagueiro Germán Conti. O argentino segue em tratamento do estiramento que sofreu na coxa. Existe a expectativa de que Conti inicie e a transição para o campo durante a semana. Hoje ele ficou na academia.

Outro que segue em recuperação na Cidade Tricolor é o meia Índio Ramírez. O colombiano vem fazendo um trabalho de reabilitação pós cirurgia com a preparação física. A expectativa é de que em setembro ele já tenha condições de voltar a entrar em campo.

Nesta terça-feira (6), o Bahia faz o último treino antes do confronto com o Juventude. Com 14 pontos, o tricolor é o atual sexto colocado do Brasileirão. Já o time gaúcho, que voltou a disputar a Série A este ano, soma 12 pontos e ocupa a 12ª colocação.