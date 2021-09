Com reservas no campo e Rossi no DM, Bahia volta aos treinos

De olho no confronto com o Internacional, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou os preparativos para o confronto, marcado para o próximo domingo (26), às 16h, no Beira Rio, em Porto Alegre.

Em um dos campos da Cidade Tricolor, o técnico Diego Dabove comandou um treino técnico de posse de bola em campo reduzido. Participaram da atividade os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no empate com o Bragantino, no último sábado (18).

O trabalho contou com a participação do zagueiro Germán Conti. O argentino volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Enquanto os reservas treinaram no campo, os titulares fizeram uma atividade regenerativa na academia e piscina.

O atacante Rossi deu continuidade ao tratamento da lesão na coxa. Já Marcelo Cirino segue aprimorando a forma física. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (21).

Com 23 pontos, o Bahia está na 15ª colocação do Brasileirão. O tricolor tem um ponto a mais do que Grêmio e América-MG, que estão na zona de rebaixamento.