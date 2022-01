Com retorno de atletas, Bahia treina de olho na estreia no Nordestão

Em fase final da pré-temporada, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (17). A novidade do dia ficou por conta do retorno de alguns jogadores que estavam afastados após terem sido diagnosticados com covid-19.

Assim como tem sido desde o início da pré-temporada, os jogadores trabalharam em dois turnos. Pela manhã, o treino foi realizado na academia, com foco na preparação física. Já no período da tarde, os atletas foram para o campo.

Em uma parte do gramado, o técnico Guto Ferreira fez uma atividade de conceitos defensivos. Enquanto isso, o auxiliar Bruno Lopes, que voltou após ficar afastado por conta da covid, fez um trabalho de construções ofensivas finalizações.

Antes do fim do treino, os dois grupos se uniram e Guto Ferreira fez uma atividade tática. Participaram do trabalho jogadores como, Luizão, Luiz Henrique, Felipe Torres e Jeferson Douglas, além de Daniel e Douglas Borel, que estavam com sintomas de gripe.

Outros atletas devem retornar ao longo da semana. Nesta quarta-feira (19), o tricolor tem compromisso pelo Campeonato Baiano. O time alternativo encara o Unirb, às 19h15, na Fonte Nova.

A estreia da equipe principal será no sábado (22), contra o Sampaio Corrêa, às 17h45, também na Fonte Nova, mas pela Copa do Nordeste.