Com retorno de Roger, Bahia intensifica treino na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia segue a sua rotina de treinos durante a pandemia do novo coronavírus. Na manhã desta quinta-feira (2), os jogadores voltaram aos trabalhos na Cidade Tricolor e ganharam o reforço de Roger Machado.

Roger voltou a comandar o treino após ficar em um período de isolamento e passar por exames para a covid-19. A medida foi tomada após o treinador viajar para Porto Alegre para acompanhar o sepultamento da mãe, que faleceu na semana passada.

Sob os olhares de Roger, o elenco voltou a focar a preparação na parte tática. Em campo reduzido, os atletas participaram de uma atividade de posse bola e finalizações.

Em outra parte do treino, os jogadores realizaram um trabalho aeróbico de força. O Bahia não disputa uma partida desde o dia 14 de março, quando venceu o América-RN, por 2x0, na Arena das Dunas, pela Copa do Nordeste. Depois disso, o calendário foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus.

O tricolor aguarda a definição sobre o retorno das competições. No momento, apenas o Brasileirão tem data para começar. De acordo com a CBF, a Série A será disputada a partir do dia oito de agosto.