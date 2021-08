Com retorno de volantes e zagueiro, Bahia volta aos treinos

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos. Na tarde desta terça-feira (10), o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo (15), às 18h15, no estádio de Pituaçu.

O técnico Dado Cavalcanti aproveitou o dia para comandar um treino tático com foco na construção das jogadas e do posicionamento com e sem a bola. O atacante Gilberto fez um trabalho físico em um dos campos, enquanto Rossi, com dor no tornozelo, foi poupado.

A novidade ficou por conta dos retornos do volante Jonas e do zagueiro Ligger, que estavam em tratamento no departamento médico. Eles foram liberados e participaram do treino.

O volante Patrick, recuperado de uma entorse no tornozelo, foi para o campo e também está à disposição de Dado. Ele cumrpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.

Já o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Thonny Anderson, seguem cuidado das suas lesões. Ainda com quadro de conjuntivite, o atacante Ronaldo também desfalcou a atividade.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (11), na Cidade Tricolor, quando dará continuidade aos preparativos para o próximo compromisso na Série A do Brasileirão.