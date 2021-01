Com Rodrigo Chagas, Vitória tem quase 50% de aproveitamento na Série B

Coube a Rodrigo Chagas a missão de salvar o Vitória do rebaixamento. E ele está perto de cumpri-la. A duas rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro precisa somar apenas um ponto para garantir a permanência na segunda divisão e vai buscá-lo diante do Botafogo-SP, terça-feira (26), às 21h30, no Barradão. Outra oportunidade é na rodada derradeira do torneio, diante do Brasil de Pelotas, sexta-feira (29), no estádio Bento Freitas.

O cenário rubro-negro na reta final da competição foi facilitado pelo Figueirense, que perdeu para o Juventude por 2x1, no estádio Alfredo Jaconi, em partida disputada na última sexta-feira (22), na abertura da 37ª rodada. Com esse resultado, a equipe catarinense, 17ª colocada, só consegue alcançar os mesmos 42 pontos que o Vitória tem atualmente, com um jogo a menos. O rubro-negro ocupa o 16º lugar.

Antes técnico da equipe sub-20, Rodrigo Chagas foi o 5º treinador a ser efetivado pelo Vitória na temporada e está desempenhando papel importante na luta que o clube ainda está travando contra o rebaixamento. Após nove jogos, quatro como interino e cinco como técnico de fato, ele tem aproveitamento de 48,1%, inferior apenas ao de Geninho, que obteve 50,6% em 25 partidas. O rendimento do Leão com le é muito superior ao que foi quando estava sendo treinado por Bruno Pivetti (36,8%), Eduardo Barroca (29,6%) e Mazola Júnior (25%).

Com Rodrigo Chagas à beira do campo, o Vitória festejou três triunfos, diante de CRB (2x1), Paraná (4x1) e Guarani (2x1), os dois últimos como visitante. Alías, o rubro-negro só venceu fora de casa no campeonato sob o comando do técnico. Ele também lamentou quatro empates, com Cuiabá (3x3), Operário (1x1), Avaí (2x2) e Chapecoense (0x0). As duas derrotas foram para Confiança (3x2) e América-MG (4x0).

No quesito gols marcados e sofridos, equilíbrio. Em nove jogos, o Vitória marcou 16 gols, mas também sofreu 16, o que representa uma média de 1,7 por partida, tanto no setor ofensivo como defensivo. A defesa lamentou o mesmo número de gols no primeiro e segundo tempo dos jogos: oito em cada. Já os atacantes foram mais efetivos na etapa final, quando comemoraram nove tentos. Os outros sete saíram antes do intervalo.

Vice-artilheiro da Série B, com 16 gols, Léo Ceará marcou oito deles em jogos comandados por Rodrigo Chagas. Fernando Neto e Vico anotaram dois e são os vice-artilheiros do treinador. Rafael Carioca e Thiago Lopes fizeram um cada. Jean (Paraná) e Ednei (Cuiabá) contribuíram marcando contra. O maior garçom é o atacante Vico, com três assistências, mas outros seis jogadores também serviram os companheiros: Rafael Carioca, Léo, Thiago Lopes, Leocovick, Alisson Farias e Mateusinho.





OS NÚMEROS DOS CINCO TÉCNICOS QUE COMANDARAM O VITÓRIA NA TEMPORADA:

Geninho

Jogos: 25

Aproveitamento: 50,6%

Bruno Pivetti

Jogos: 19

Aproveitamento: 36,8%

Eduardo Barroca

Jogos: 9

Aproveitamento: 29,6%

Mazola Júnior

Jogos: 4

Aproveitamento: 25%

Rodrigo Chagas

Jogos: 9

Aproveitamento: 48,1%

O VITÓRIA COM RODRIGO CHAGAS:

9 jogos (3 triunfos, 4 empates e 2 derrotas)

Gols marcados: 16 (7 no 1º tempo e 9 no 2º tempo) - média de 1,7 por jogo

Gols sofridos: 16 (8 no 1º tempo e 8 no 2º tempo) - média de 1,7 por jogo

Artilheiros: Léo Ceará (8), Fernando Neto e Vico (2), Rafael Carioca e Thiago Lopes (1). Jean (Paraná) e Ednei (Cuiabá) marcaram contra.

Garçom: Vico (3), Rafael Carioca, Léo, Thiago Lopes, Leocovick, Alisson Farias e Mateusinho (1).

OS JOGOS DO VITÓRIA SOB O COMANDO DE RODRIGO CHAGAS:

24ª rodada - Vitória 2x1 CRB (triunfo de virada)

Gols do Leão: Rafael Carioca, aos 30 minutos do 1º tempo (marcado de dentro da grande área, após rebote do goleiro) e Léo Ceará, aos 38 do 1º tempo (de cabeça, na entrada da pequena área, após cruzamento de Rafael Carioca).

Gol do adversário: Hyuri, aos 23 minutos do 1º tempo (marcado de dentro da grande área, após jogada pelo lado esquerdo).

25ª rodada - Paraná 1x4 Vitória

Gols do Leão: Vico, aos 20 minutos do 1º tempo (cobrando falta), Léo Ceará, aos 23 minutos do 2º tempo (pênalti), Jean, aos 25 minutos do 2º tempo (contra) e Léo Ceará, aos 46 minutos do 2º tempo (de dentro da grande área, após passe de Leocovick).

Gol do adversário: Vitinho Mesquita, aos 41 minutos do 2º tempo (marcado de dentro da grande área, após jogada pelo lado esquerdo).

26ª rodada - Vitória 2x3 Confiança (derrota de virada)

Gols do Leão: Léo Ceará, aos 18 minutos do 1º tempo (após passe de Léo, de cabeça, de dentro da pequena área), e aos 7 minutos do 2º tempo (após passe de Thiago Lopes, de dentro da grande área).

Gols do adversário: Reis, aos 38 minutos do 1º tempo (pênalti), Rafael Vila, aos 31 do 2º tempo (de dentro da pequena área), e Renan Gorne, aos 33 minutos do 2º tempo (de dentro da pequena área).

27ª rodada - Cuiabá 3x3 Vitória

Gols do Leão: Thiago Lopes, aos 16 minutos do 1º tempo (de dentro da grande área, após passe de Vico da direita), Fernando Neto, aos 9 minutos do 2º tempo (após cobrança de falta de Vico), e Ednei, aos 37 minutos do 2º tempo (contra).

Gols do adversário: Rafael Gava, aos 12 minutos do 1º tempo (da entrada da área, após jogada pela direita), Elton, aos 15 minutos do 2º tempo (de dentro da grande área, após jogada pela esquerda), e Elton, aos 23 minutos do 2º tempo (de dentro da pequena área).

32ª rodada - Vitória 1x1 Operário

Gol do Leão: Vico, aos dois minutos do 1º tempo (cobrando falta).

Gol do adversário: Ricardo Bueno, aos seis minutos do 1º tempo (de cabeça, após cobrança de falta).

33ª rodada - América-MG 4x0 Vitória

Gols do adversário: Rodolfo, aos 19 minutos do 1º tempo (após jogada pela direita, de cabeça, de dentro da pequena área), Messias, aos 39 minutos do 1º tempo (pênalti), e Neto Berola, aos 42 minutos do 2º tempo (de dentro da grande área) e aos 45 minutos do 2º tempo (após jogada pela esquerda, da entrada da área).

34ª rodada - Avaí 2x2 Vitória

Gols do Leão: Fernando Neto, no 1º minuto do 2º tempo (após jogada pela direita e passe de Vico, de dentro da grande área), e Léo Ceará, aos 45 minutos do 2º tempo (jogada pela esquerda, cruzamento de Alisson Farias, de cabeça, de dentro da grande área).

Gols do adversário: Valdívia, aos 13 minutos do 1º tempo (após cobrança de escanteio, de dentro da grande área), e Jonathan, aos 32 minutos do 2º tempo (após rebote de César, de dentro da grande área).

35ª rodada - Vitória 0x0 Chapecoense

36ª rodada - Guarani 1x2 Vitória

Gols do Leão: Léo Ceará, aos 5 minutos do 1º tempo (após passe de Mateusinho, de cabeça, da entrada da pequena área), e aos 12 minutos do 2º tempo (pênalti).

Gol do adversário: Marcelo, aos 17 minutos do 1º tempo (após cobrança de escanteio, de dentro da pequena área).