Com Rossi em campo, Bahia treina na Cidade Tricolor

De olho na estreia na Copa do Nordeste, no próximo dia 25, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, o elenco do Bahia treinou em dois períodos nesta terça-feira (14), na Cidade Tricolor.

A novidade do dia foi a presença do atacante Rossi. Anunciado oficialmente, o jogador fez o primeiro treino com os novos companheiros. Ele participou do trabalho do período da tarde e deu algumas voltas no campo.

Enquanto isso, os outros atletas participaram de um treino físico comandado pelo preparador Paulo Paixão, Luiz Andrade e Roberto Nascimento.

Pela manhã, Roger Machado fez um treino técnico e começou a esboçar o time titular do Bahia. Ele parou a atividade em alguns momentos, orientando o posicionamento.

Nesta quarta-feira (15), o elenco tricolor volta aos treinos em Dias D'Ávila. Antes dos trabalhos, o atacante Rossi vai ser apresentado oficialmente.