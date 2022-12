Com Rui na Casa Civil e Haddad na Fazenda, Lula anuncia primeiros ministros

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (9) os primeiros nomes do seu ministério, incluindo o atual governador da Bahia, Rui Costa, que vai assumir a Casa Civil.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) será o ministro da Fazenda, conforme vinha-se especulando. O senador eleito Flávio Dino (PSB) vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O diplomata Mauro Vieira comandará o Itamaraty. O ex-ministro José Múcio Monteiro vai assumir a pasta da Defesa.

Lula tomará posse no dia 1º de janeiro, dando início ao seu terceiro mandato como presidente. Ele deve manter um desenho de Ministérios simular ao segundo mandato dele, que acabou em 2010.

Conheça mais dos anunciados hoje:

Rui Costa (PT)

Governador da Bahia nos últimos 8 anos, Rui encerra o mandato em 31 de dezembro. Ele é considerado um dos principais aliados de Lula. A Casa Civil é uma pasta que ajuda o presidente nas atribuições direta e coordena a integração entre os demais ministérios.

Fernando Haddad (PT)

Haddad foi prefeito de São Paulo e também ministro da Educação. Ele vai comandar o Ministério da Fazenda, pasta que vai voltar após desdobramento do Ministério da Economia, que dará origem ainda aos ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Flávio Dino (PSB)

Flávio Dino é ex-governador do Marinhão e senador eleito pelo estado. Ele já foi também juiz federal, deputado federal e presidente da Embratur. Ele comandará o novo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

José Múcio Monteiro

Múcio já foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato de Lula. Apesar de ser civil, ele tem um bom trânsito entre militares e agora vai chefiar a pasta da Defesa. Ele também já foi presidente do Tribunal de Contas de União. Lula disse que eles devem se reunir ainda hoje para discutir nomes para comandar as forças militares.

Mauro Vieira

Diplomata de carreira e ex-ministro das Relações Exteriores no governo Dilma Rousseff, atualmente Vieira é embaixador do Brasil na Croácia. Ele já esteve à frente das embaixadas nos EUA e na Argentina. Agora, ele volta a comandar o Itamaraty.