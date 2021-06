Com salário de até R$ 15 mil, prefeitura busca médicos para o Samu

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) continua fazendo credenciamento imediato de médicos (Pessoa Jurídica – PJ) para atuação no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador, com remuneração que pode chegar a R$ 15 mil mensais.

A contratação via Chamamento Público é mais uma estratégia da gestão municipal para expandir rapidamente a rede de saúde. “O Samu teve um aumento significativo no número de atendimentos prestados durante a pandemia e a gestão está empenhando esforços para contratação imediata de novos profissionais para reforçar o serviço", diz o secretário Leo Prates.

" O modelo do Chamamento Público prevê a contratação imediata de médicos para que possamos de forma ágil garantir a expansão das equipes e, consequentemente, garantir maior resolutividade nas demandas da população”, acrescenta.

Os interessados poderão realizar o credenciamento através do link do Google Forms. Para mais informações, os candidatos podem ter acesso ao edital no site.