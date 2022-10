Com semana livre, Barroca testa opções no Bahia para pegar o Grêmio

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Grêmio. Na manhã desta quarta-feira (12), os jogadores voltaram aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Com a primeira semana inteira livre desde que chegou ao Esquadrão, o técnico Eduardo Barroca aproveitou para testar opções.

Em um dos campos da Cidade Tricolor, Barroca começou o dia com uma atividade de ataque contra defesa. Logo depois, ele fez um trabalho tático no qual testou algumas mudanças na equipe titular.

Contra o Grêmio, o treinador ganhou as opções do volante Emerson Santos e do atacante Ytalo. Matheus Bahia, em fase de transição, voltou a fazer um treino específico e não deve ser liberado para o jogo diante dos gaúchos.

Antes da partida em Porto Alegre, marcada para o próximo domingo (16), Barroca terá pelo menos mais três atividades para definir qual escalação vai começar o confronto. Com 56 pontos, o Bahia é o terceiro colocado da Série B. O Grêmio é o vice-líder, com 57.