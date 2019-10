Com semana livre, Vitória foca na recuperação dos jogadores

Foram quatro jogos em 11 dias. A maratona de partidas que o Vitória passou foi cansativa - mas acabou. Agora, o próximo compromisso do Leão será apenas no próximo domingo (27), quando encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 16h, pela 31ª rodada da Série B.

O período de oito dias entre duelos marca o maior que Geninho teve desde que assumiu o rubro-negro baiano. Estreou no dia 24 de setembro, no empate por 0x0 com o Atlético-GO na Fonte Nova, e fez sete confrontos até a última sexta (18), na derrota para o Londrina, por 1x0, no Barradão. Até então, o maior tempo que teve com sua equipe entre um jogo e outro tinha sido de cinco dias.

“É muito bom, para os treinadores, ter uma semana cheia. Do jogo que nós fizemos em Criciúma para esse, não trabalhamos praticamente. Viajamos quinta-feira todinha, saímos de Criciúma 6h30 da manhã e chegamos aqui 16h. Todo mundo chegou aqui cansado”, comentou Geninho.

“Nós jogamos na terça-feira e sexta-feira, depois terça, sexta, com viagem no meio. Tudo isso reflete nos jogadores. Não tem descanso. Em relação a esse jogo (contra o Londrina), o cansaço se referiu a essa maratona de jogos”, seguiu.

Nesta semana sem compromissos, porém, nada de descanso. No último sábado (19), os atletas iniciaram a preparação para encarar a Ponte, com um treino de recuperação para os titulares da partida passada e Anselmo Ramon.

Departamento médico

A recuperação é algo que o treinador está de olho - principalmente naqueles que estão no departamento médico. É o caso de Lucas Cândido e de Jordy Caidedo. Enquanto o volante se recupera de edema na coxa direita, o atacante saiu machucado da última partida e já foi encaminhado para a fisioterapia. Já Ruy teve lesão muscular confirmada e não joga mais neste ano.

Tudo isso, para Geninho, tem relação com a sequência de jogos.

“Pesa muito o campeonato estar chegando à reta final. Tanto que estão acontecendo lesões: estiramento, entorse. Tudo isso faz com que você perca jogadores”, falou.

O treinador, porém, está esperançoso em ter seus atletas de volta no compromisso de domingo - e em usar esse tempo livre com bons treinos.