Com série de palestras, evento debate 'ciência, cultura e responsabilidade social'

A terceira edição do Unine Cult, promovido pela Unime, entre os dias 19 e 23 de abril, discute, através de palestras e discussões temas importantes da cultura e sociedade. Neste mês de abril, diversos temas serão discutidos no evento, como inclusão social da pessoa com deficiência, formação acadêmica, questões de gestão, linguagem infantil e comunicação e empreendedorismo.



A primeira palestra será realizada no dia 19, a partir das 19h30min, com o tema “A inclusão social da pessoa com deficiência através dos movimentos sociais”. Jozy Luz, presidente do Movimento Municipal de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência em Lauro de Freitas, será a palestrante.



Serviço

O que: Unime Cult – Unime Lauro de Freitas

Quando: 19 a 23 de abril de 2021

Onde: https://www.sympla.com.br/palestra-a-inclusao-social-da-pessoa-com-deficiencia-atraves-dos-movimentos-sociais__1187362

Gratuito



Programação



19 de abril de 2021

19h30

Palestra: “A inclusão social da pessoa com deficiência através dos movimentos sociais”.

Josy Luz Presidente do Movimento Municipal de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência em Lauro de Freitas.

22 de abril de 2021

09h

“Como o cinema pode me ajudar a ter uma formação acadêmica mais ética, política e social?”

Dra. Bárbara Caldeira Professora e Coordenadora de Pesquisa – UNIME Lauro de Freitas



16h Cine Gestão – Administração e Ciências Contábeis



19h

Palestra: “Atualização sobre protocolos de atendimento do Profissional de Ed. Física com ênfase na avaliação pré participação: O que muda na era pós Covid 19?”

Prof. Esp. Marcus Paulo S. Brito - Diretor administrativo DEFIC BA. Dpto. de Ed Física em Cardiologia da SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia. Resp. Técnico Villa Forma Academia.

19h

Palestra: "Diagnóstico diferencial em Linguagem Infantil"

Profa. Maira Araújo de Oliva Gentil



22 de abril de 2021

8h

“A prematuridade e seu impacto na ECNPI”

Profa. Isis Veiga

9h

Discussão sobre o documentário "Operações enganosas" (2018). Ele é atual e fala sobre o processo de aprovação no FDA de equipamentos médicos, além dos problemas que os pacientes enfrentam com os efeitos adversos associados as novas tecnologias implantas.

Profa. Valeska Almeida

10h

Discussão sobre o filme "Contágio" - atual, fala de uma zoonose que se torna uma pandemia, sobre o tráfico de animais silvestres e o risco que isso pode trazer à humanidade.

Profa. Aline Quintela e Profa.

Melissa Abbehusen

19h

"Habilidades do futuro do profissional de Engenharia Química.

Eng. Júlio Viana Machado



19h

"História da Arquitetura e a Expressão Cultural"

Arq. Kesia Almeida



19h

"Sustentabilidade na Construção Civil. Onde está a sua Responsabilidade Social?"

Enga. Delcia Janine Moreira



19h

"O Poder do Agora"

Eng. Iris Magalhães dos Santos

19h

"Comunicação no empreendedorismo, gastronomia e nutrição e o impacto social: serviços e produtos inovadores".

Gastrônomo Leonardo Argolo Nutricionista Cíntia Lima

19h

“Mercado de Energia Solar - Oportunidades e desafios na pandemia”

Eng. Frederico Iglezias Figueira

19h

“Falhas em Máquinas Rotativas e o papel do Engenheiro neste processo”

Eng. Renadson César de Faria Amorim



23 de abril de 2021

19h

“A importância Prática no Núcleo de Desenvolvimento”

Paulo Reis



19h

“Manejo domiciliar pós internação por COVID-19”

Profa. Viviane Rech

19h

“Ressonância Magnética: Princípios Físicos e Aplicação”

Profa. Monica Bacelar

19h

“Kinesio taping aplicado à estética”

Profa. Giovana Bergheme



19h

¨Enfrentando o Covid pela primeira vez"

Profa. Monica Cavalcante

19h

“O ensino e aprendizagem de línguas a migrantes e refugiados: perspectivas e vivências”.

Prof. Tiago Nunes- Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará -UFC

20h

"Papo aberto: Roda de conversa sobre a representação social das pandemias na Tv, uma análise das séries Pandemia e Explicando o Coronavírus".

Profa. Adrielle Mangabeira e Profa. Marla Smille Prof. Rildo Freire