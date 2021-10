Com show de Gadu, Bahia goleia Doce Mel e é bi do Baiano Feminino

O Bahia é bicampeão do Baianão feminino. Na tarde deste sábado (16), as Mulheres de Aço golearam o Doce Mel por 4x0 em Pituaçu e faturaram o segundo título do estadual. A protagonista da partida foi a atacante Gadu, que anotou um hat-trick e ainda deu uma assistência para que Dan fizesse mais um.

No jogo de ida, o Bahia havia perdido por 1x0 no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, na única derrota da campanha. A equipe também acumulou sete triunfos e um empate, com 25 gols marcados e apenas dois sofridos.

Em Pituaçu, a goleada começou cedo. Ainda aos 6 minutos da partida, Gadu converteu pênalti sofrido por Luana e abriu o placar. A atacante fez o segundo aos 41 do primeiro tempo: após cobrança de falta lateral, a camisa 9 aproveitou bola que bateu na trave e mandou para o fundo da rede.

Na segunda etapa, aos 25 minutos, tabela entre Luana, Gadu e Dan, que mandou no canto da goleira. A goleada foi cravada aos 41, quando Gadu aproveitou cruzamento de Eddie e cabeceou para fazer o 4x0.

As Mulheres de Aço fecharam o torneio com a melhor defesa, o melhor ataque, além da artilheira da competição, que foi a atacante Gadu, com 12 gols marcados.

"Não tenho palavras para falar sobre esse dia. É mais uma realização de um sonho. Enfrentei problemas, resolvi, e agora mostrei o quanto sou feliz aqui", comemorou a artilheira, beira do gramado.

Para enfrentar o Doce Mel, a equipe do técnico Igor Morena atuou com Nágila; Nine (Miriam), Nainara, Jajá e Jamile Agapito; Vi, Fabi Ramos (Milena Bispo) e Luana (Eddie); Dan (Camila), Fabíola Sandoval (Esterfany) e Gadu.