Com sintomas de resfriado, Claudia Leitte faz exames e cancela show

(Foto: Reprodução/Instagram)

Com sintomas de resfriado, a cantora Claudia Leitte fez exames e cancelou um show que aconteceria neste sábado (14), no Maranhão. O anúncio foi feito pela própria artista em uma publicação feita na tarde desta sexta-feira (13), no Instagram.

"Oi, pessoal. Hoje eu venho aqui comunicar uma coisa que eu acho necessário neste momento. Faz uma semana que eu venho apresentando sintomas que se parecem muito com o de um simples resfriado e eu acabo de me submeter a alguns exames", disse a cantora.

Sobre o show, Claudia disse que, além dos sintomas, o que fez ela e a produção da cantora cancelarem a apresentação foi a orientação de órgãos de saúde de evitar eventos com aglomerações.

"Obviamente eu tinha a intenção de cumprir minha agenda, mas é uma questão de saúde. Eu fui aconselhada por meu médico a evitar aglomerações e grandes exposições, prezando obviamente não só a minha saúde e segurança, mas a de todos os que me cercam", disse Claudinha.

"Eu também estou seguindo recomendações de diversos órgãos de saúde referente a pandemia mundial do coronavírus, que foi declarada pela OMS".

"Eu venho aqui anunciar que eu não vou realizar a minha apresentação, que estava prevista para ser realizada neste sábado, em Santa Inês, no Maranhão, pelo aniversário de 53 anos da cidade", complementou ela. No anúncio, a cantora também se disponibilizou para realizar o show "quando for possível".

Casos confirmados na Bahia

Até esta sexta-feira (13), a Bahia teve sete casos de pacientes infectados pelo coronavírus confirmados por meio de testes, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Três deles são em Salvador e quatro em Feira de Santana.

A primeira paciente foi um caso importado, de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma, onde aconteceu a contaminação.

A segunda paciente foi a primeira transmissão local do coronavírus, em uma mulher de 42 anos, trabalhadora doméstica, que teve contato domiciliar com a primeira paciente, quando ainda esta ainda estava sintomática. O terceiro caso também é uma mulher, idosa de 68 anos, mãe da trabalhadora doméstica.

Nesta sexta, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou mais quatro casos do novo coronavírus no estado da Bahia. O resultado foi confirmando por meio de testes.

Os casos da capital são: uma mulher de 52 anos e a filha de 11 anos, que voltaram de uma viagem recente à Espanha, e um idoso de 72 anos, que também veio de viagem recente à Itália e está internado em um hospital privado.

O outro caso também se trata de um idoso, de 73 anos, na cidade de Feira de Santana.