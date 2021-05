Com tático, bola parada e pênaltis, Bahia fecha preparação para final

O Bahia está pronto para a decisão da Copa do Nordeste. Com um trabalho no centro de treinamento do Fortaleza, o elenco do tricolor encerrou, nesta sexta-feira (7), a preparação para a partida, contra o Ceará. O jogo será neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão.

Antes de ir ao CT do Fortaleza, o grupo assistiu a um vídeo com imagens do primeiro duelo da decisão, vencido pelo Vovô, por 1x0.

Já no gramado, o técnico Dado Cavalcanti comandou um trabalho tático e escalou a possível equipe titular. Com três desfalques por suspensão - o zagueiro Luiz Otávio, o lateral Nino Paraíba e o volante Patrick - o treinador fez alguns testes no time.

Uma possível escalação do Bahia tem: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Jonas, Thaciano e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Na segunda parte, o grupo fez uma atividade de bola parada, com treino de escanteios e faltas laterais. No fim, os jogadores trabalharam as cobranças de pênaltis.

Como perdeu a ida por 1x0, o Bahia precisa vencer o Ceará por dois gols de diferença para ficar com o título no tempo regulamentar. Um triunfo tricolor por um gol de vantagem leva a disputa do troféu aos pênaltis.