Com taxas de ocupação em alta, governo avalia medidas mais rígidas no interior

A situação da pandemia no interior da Bahia tem deixado o governo em alerta. Nas regiões Oeste e Norte, as taxas de ocupação de leitos de UTI preocupam.

"A situação no oeste do estado é muito crítica e nós decretamos com unanimidade de todos os prefeitos o fechamento de toda atividade não essencial no comércio para parar uma situação muito preocupante para o governo", afirmou o governador Rui Costa, nesta segunda-feira (17).

A cidade de Paulo Afonso, no Norte do estado, atingiu 100% de ocupação dos leitos, por isso haverá uma reunião para decidir medidas sanitárias mais rígidas. "Hoje vamos fazer reunião também relacionada a situação no norte do estado e, principalmente, em Paulo Afonso que também atingiu o 100% de ocupação de leitos", completou Rui.