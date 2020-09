Com técnico interino, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Um dia depois da derrota por 5x3 para o Flamengo que culminou com a demissão do técnico Roger Machado, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para enfrentar o Internacional, no próximo domingo (6), às 16h, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

Na tarde desta quinta-feira (3), o auxiliar fixo do clube, Cláudio Prates, ficou com a responsabilidade de comandar o treino. Ele será o técnico interino do tricolor até o clube fechar com um novo nome.

Antes do início da atividade, o elenco tricolor e comissão técnica se reuniram no centro do gramado para uma reunião com a diretoria. Participaram da conversa o presidente do clube, Guilherme Bellintani, o vice-presidente, Vitor Ferraz, e o diretor de futebol Diego Cerri.

Logo depois do bate-papo, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no jogo contra o Flamengo fizeram um treino regenerativo enquanto o restante do grupo ficou no campo e fez uma atividade sob o comando de Claudinho.

Para a partida contra o Internacional, o técnico interino não poderá contar com o lateral esquerdo Zeca e o volante Ramon. Os dois pertencem ao colorado e não podem atuar por questão contratual. A boa notícia fica por conta dos retornos de Gregore e Ronaldo, que desfalcaram a equipe na última rodada.

Em meio ao momento turbulento que atravessa, o elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (4), quando faz o último trabalho antes do embarque para Porto Alegre. Com oito pontos em sete jogos, o Esquadrão ocupa a 12ª colocação e não vence há quatro partidas. Já o Internacional é o líder do Brasileirão e soma 16 pontos.