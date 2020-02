Com tema circense, Carla Perez celebra 20 anos do Algodão Doce

O Algodão Doce saiu na manhã deste sábado (22) para o desfile em que completa 20 anos, no Campo Grande. Nesse ano, o tema é circo e Carla Perez está vestida de apresentadora circense. A artista usou no look um sobretudo colorido, com body brilhante, luvas brancas e uma cartola preta com detalhes dourados.

"Eu sou realmente muito abençoada... Hoje, é com muita emoção que agradeço a Deus pelos 20 anos do nosso Algodão Doce! O que me move é a certeza de que dei o meu melhor em todos os carnavais até aqui e pude sentir esse retorno através de cada sorriso, cada gesto de carinho e gratidão vindo de vocês. Que a magia, a beleza e o encanto do Circo se façam presentes não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas! Respeitável Público, eu já estou pronta para o nosso espetáculo e vocês? ", escreveu Carla antes do desfile.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

O bloco recebeu convidados especiais, como Xanddy, do Harmonia do Samba, marido de Carla. Os palhaços Patati e Patatá também subiram no trio com Carla. Lore Importa, Juliana Paiva e Dam Fernandes também fizeram participações.

Os foliões mirins aproveitaram a festa. A pequena Joana tem 4 anos e é de Brasília. Desde que ela tinha 9 meses, a família de Joana vem para Salvador todo Carnaval e segue Carla Perez na avenida.

(Foto: Marina Hortélio/CORREIO)

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.