Com Thiago Lopes e Ewandro, Vitória está pronto para o Botafogo-SP

O Vitória está pronto para encarar o Botafogo-SP. O elenco rubro-negro finalizou nesta segunda-feira (25) a preparação para o jogo que pode garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola contra a equipe paulista na terça-feira (26), às 21h30, no Barradão. Na 16ª colocação, com 42 pontos, o Leão precisa de apenas um empate para escapar do rebaixamento.

A pedido dos próprios jogadores, os 24 jogadores relacionados para a partida estão concentrados desde o último domingo (24) e, nesta manhã, foram submetidos a trabalhos táticos, além de exaustivas cobranças de faltas e escanteios. Ficaram de fora o volante Matheus Frizzo e o atacante Vico, que estão com covid-19.

Diante do Botafogo-SP, o técnico Rodrigo Chagas poderá contar com o retorno do atacante Ewandro, liberado após se recuperar de contusão. Há também a chance dele ter o meia Thiago Lopes à disposição. O atleta já está curado de lesão, reagiu bem ao treinamento, mas ainda será reavaliado antes do jogo.

O Vitória deve entrar em campo com César, Van, João Victor, Wallce e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido, Fernando Neto e Thiago Lopes (Mateusinho); Alisson Farias e Léo Ceará.

"Sim, está definido (o time titular). Dúvida só em relação ao Thiago, que vem fazendo trabalho à parte. Esperamos contar com ele. Caso isso não aconteça, provavelmente vai ser a equipe que iniciou o jogo contra o Guarani", afirmou o técnico Rodrigo Chagas. Na rodada passada, o Vitória bateu o Bugre por 2x1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Ao contrário do Vitória, o Botafogo-SP não tem mais chances de tirar a corda do pescoço. Na vice-lantera do campeonato, com apenas 34 pontos, a equipe paulista já está rebaixada à Série C.