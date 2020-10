Com Thiago Lopes e seis desfalques, Vitória encara o Brasil de Pelotas

O Vitória está pronto para enfrentar o Brasil de Pelotas, sexta-feira (30), às 19h15, no Barradão. O rubro-negro terá dois reforços e seis desfalques no jogo que marca o encerramento do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Após cumprir suspensão, o lateral esquerdo Thiago Carleto está de volta ao time. Regularizado, o meia-atacante Thiago Lopes, contratado na última quarta-feira (28), também é opção diante da equipe gaúcha.

Durante entrevista concedida nesta quinta-feira (29), o técnico Eduardo Barroca falou sobre o perfil do jogador e confirmou que irá utilizá-lo na partida.

"Thiago Lopes é um meia-atacante, tive oportunidade de trabalhar um período com ele no Coritiba. Jogador de boa velocidade, boa força, gosta da área. Chegou aqui e treinou basicamente uma vez com a gente. Vamos ver se vamos usar ele no jogo ou não. Se não começar jogando, com certeza, vai ser uma opção para o jogo. Espero que, com a chegada do Thiago e Matheus, aumente e qualifique competição interna que é um dos meus desejos", projetou.

Barroca também comentou a contratação do volante Matheus Frizzo. Ele ainda não está regularizado, mas a diretoria do Vitória acredita que o nome do jogador será publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta quinta-feira. Se isso ocorrer, o volante também será relacionado para o jogo contra a equipe gaúcha.

"Frizzo é jogador formado no São Paulo, joguei muitas vezes contra ele, conheço bem. Jogador canhoto, organizador de jogo. Pode jogar de primeiro e segundo volante. Jogador que tem chute de fora da área, lançamento bom nas costas, jogador competitivo e que está vindo da Série A. Espero que possa nos ajudar para cada vez mais a gente tenha qualificação individual e estar mais próximo das vitórias", afirmou Eduardo Barroca.

Apesar dos reforços, o comandante rubro-negro terá seis desfalques diante do Brasil de Pelotas. Ainda machucado, o atacante Alisson Farias segue fora, bem como o volante Fernando Neto, que está em fase de transição e fazendo reforço muscular. O lateral direito Leandro Silva e o meia Gerson Magrão foram vetados pelos médicos. O primeiro está com dor na coxa e o segundo no joelho direito. Os dois foram titulares contra o Botafogo-SP na rodada passada, assim como os meia Juninho Quixadá e o atacante Ewandro que, lesionados, também são baixas

Com as baixas, o meia Eduardo e o atacante Ruan Nascimentos, que estavam representando o Leão no Campeonato Brasileiro sub-20, foram convocados para a partida. O clube não divulgou lista de relacionados.

Na 14ª colocação, o Vitória vive situação delicada na Série B do Brasileiro. Soma 20 pontos e está a apenas um da zona de rebaixamento, que tem o Figueirense em 17º lugar. Já a distância para o G4 é de oito pontos. O Juventude, 4º colocado, tem 28.