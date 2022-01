Com time alternativo, Bahia estreia na temporada contra o xará de Feira

A temporada 2022 vai começar oficialmente para o Bahia neste sábado (15). A partir das 16h, o Esquadrão encara o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na abertura do Campeonato Baiano.

Maior vencedor do estadual, com 49 títulos, o Bahia inicia a disputa com o objetivo de voltar a ser campeão. No ano passado, utilizou uma equipe sub-23 e não conseguiu chegar à final. Caiu justamente para o Bahia de Feira, na semifinal.

Apesar da pretensão, o clube não conseguirá seguir à risca o que tinha planejado. O tricolor utilizará uma equipe alternativa nos três primeiros jogos do estadual, formada por uma mescla de atletas que estão sem espaço no grupo principal, remanescentes do sub-23 do ano passado e jogadores promovidos das categorias de base. Porém, às vésperas da estreia, o elenco viveu um surto de covid-19 e pelo menos 11 jogadores testaram positivo.

Cinco deles fazem parte da equipe de transição e estão fora da partida. São eles: o lateral esquerdo Luiz Henrique, o zagueiro Felipe Torres, o volante Luizão, o meia Jeferson Douglas e o atacante Oscar Ruiz.

Com tantos desfalques, não será surpresa se alguns jogadores do elenco principal forem utilizados contra o Bahia de Feira. Apenas 12 do grupo de transição estão em condições de entrar em campo. Pesa contra o elenco principal o tempo de preparação. Enquanto a equipe B voltou aos trabalhos no início de dezembro, os demais só se reapresentaram no dia 4 de janeiro.

Nem mesmo o treinador vai ser o “oficial”. Responsável pela equipe sub-23, o português Bruno Lopes também foi diagnosticado com covid-19 e está em isolamento. O auxiliar Vinícius Rovaris ficará à beira do campo.

Com a base do time formada por muitos garotos, o Baianão se apresenta como a chance para alguns mostrarem serviço ao técnico Guto Ferreira. Um deles é Marcelo Ryan. Sem Gilberto, o jogador de 19 anos aparece como um dos concorrentes ao posto de centroavante da equipe principal, na sombra do colombiano Rodallega.

“Eu amadureci bastante no tempo que eu passei no profissional (no ano passado). Foi muito importante treinar em cima, ter referências próximas como Gilberto e Rodallega. Ouvir coisas deles e ter conselhos foi muito importante”, diz Marcelo.

Bahia de Feira

Vice-campeão no ano passado, o Bahia de Feira renovou seu elenco preservando jogadores consagrados do clube, como o volante Diones - bicampeão estadual (2011 pelo Tremendão e 2012 pelo Esquadrão) -, o centroavante Deon, o lateral esquerdo Cazumba e o zagueiro Paulo Paraíba. Ao todo, dos 29 jogadores, 11 são recém-contratados, nove são remanescentes e nove promovidos da base.

O técnico é o cearense Flávio Araújo, de currículo vasto na região Nordeste. Ele chegou a Feira no início da pré-temporada, em 14 de dezembro. O time não fez amistosos na preparação.

Confira as prováveis escalações:

Bahia de Feira: Alan, Wellison, Paulo Paraíba, Marcelo e Cazumba; Diones, Ricardo e Cássio; Pelé, Deon e Caíque. Técnico: Flávio Araújo.

Bahia: Dênis Júnior, Douglas Borel, Guilherme, Ligger e Thiago Rosa; Lucas Araújo, Luiz Felipe e Ramon; Thayllon, Marcelo Ryan e Gregory. Técnico: Vinícius Rovaris.