Com time principal, Bahia bate o Doce Mel e vence a primeira na temporada

No primeiro jogo do time principal na temporada, o Bahia conquistou o seu primeiro triunfo em 2022. Na noite desta quarta-feira (26), o tricolor venceu o Doce Mel por 1x0, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

O gol salvador foi marcado pelo lateral Luiz Henrique, aos 36 minutos do segundo tempo, depois de uma linda jogada de Douglas Borel. O resultado foi suficiente para dar ao Bahia os três pontos e colocar o Esquadrão na terceira colocação do estadual, com cinco pontos.

O próximo compromisso da equipe treinada por Guto Ferreira será pela Copa do Nordeste. Neste sábado, o Esquadrão visita o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. Pelo Campeonato Baiano, o próximo duelo será o clássico contra o Vitória, no Barradão.

FALTOU PONTARIA

Diferente dos dois primeiros jogos no Baianão, quando usou uma equipe alternativa, dessa vez o Bahia foi para o campo com o time principal e o comando de Guto Ferreira. Ainda sem o colombiano Rodallega, o garoto Marcelo Ryan ficou com a responsabilidade de marcar os gols.

Como era de se esperar, o Bahia começou a partida dominando o Doce Mel. Mais presente no ataque, o tricolor tentava furar o bloqueio montado pelo adversário explorando, principalmente, a velocidade dos seus dois laterais. A primeira boa chance veio no chute cruzado do lateral Jonathan que o goleiro Caio fez boa defesa.

No primeiro tempo, aliás, o goleiro Caio foi a pedra no sapato tricolor. Aos 19 minutos, Marcelo Ryan ganhou da marcação e a bola sobrou para Marco Antônio dentro da área. De frente para o gol, o atacante bateu de primeira, mas Caio operou um milagre e evitou o gol do Esquadrão.

Do outro lado, o Doce Mel se limitou a se defender e praticamente não atacou o Bahia na primeira etapa. Na única chegada, a defesa tricolor conseguiu neutralizar a jogada de linha de fundo e afastou o perigo.

Já aos 42 minutos, Raí Nascimento recebeu na entrada da área, se livrou do marcador e bateu colocado, mas a bola explodiu na defesa e foi para fora. Seria um golaço.



SALVO NO FIM

Em busca do triunfo, o Bahia voltou do intervalo com Ronaldo na vaga de Marcelo Ryan. Enquanto isso, o Doce Mel colocou Chorinho e Mateusinho nos lugares de Vinícius e Dimitri, respectivamente. O panorama do duelo seguiu o mesmo, com o tricolor quase inteiro no campo de ataque.

O gol tricolor só não saiu aos sete minutos porque o goleiro Caio conseguiu defender o chute colocado de Marco Antônio. O camisa 11 estava mesmo com vontade. Minutos depois ele recebeu belo passe de Raí, mas Elionay conseguiu cortar na hora certa e salvou o Doce Mel.



Aos poucos o jogo perdeu um pouco de intensidade e ficou morno, com poucas chances para os dois lados. Guto Ferreira então resolveu colocar Marcelo Cirino no lugar de Daniel. Por muito pouco o atacante não fez um golaço. Depois de dar um banho de cuia no marcador, Cirino pegou de primeira, mas parou no goleiro Caio.

A pressão do Bahia deu certo. Aos 36 minutos Douglas Borel fez linda jogada, se livrou de dois marcadores e cruzou para Luiz Henrique pegar de primeira e anotar o primeiro gol do Bahia na partida.



A vantagem no placar deixou o Bahia mais tranquilo na partida. O Esquadrão seguiu pressionando o Doce Mel e criou chances para ampliar o marcador, mas sem conseguir balançar as redes, restou ao tricolor aguardar o apito final para comemorar o seu primeiro triunfo na temporada.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Doce Mel - 3ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia: Danilo Fernandes, Jonathan (Douglas Borel), Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel (Marcelo Cirino); Raí Nascimento, Marcelo Ryan (Ronaldo) e Marco Antônio (Luiz Henrique). Técnico: Guto Ferreira.

Doce Mel: Caio, Nino, Renan Costa, Fernandes e Ruan Bahia (Marcelo Cardoso); Freire, Gabriel Jordan (Carlos Magno), Elionay e Dimitri (Mateusinho); Vinícius (Chorinho) e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.

Estádio: Fonte Nova

Gols: Luiz Henrique, aos 36 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Marcelo Ryan e Douglas Borel (Bahia); Elionay (Doce Mel)

Arbitragem: Ricarle Gustavo Batista, auxiliado por Elicarlos Oliveira e Daniella Pinto.