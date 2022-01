Com treino em dois turnos, Bahia faz trabalho com foco na parte tática

Enquanto o time de transição do Bahia foca na estreia pelo Campeonato Baiano, o grupo principal segue a rotina de treinos na Cidade Tricolor. Nesta sexta-feira (14), o elenco treinou em dois turnos.

Pela manhã, o técnico Guto Ferreira fez um trabalho tático, com foco nas jogadas de ataque contra defesa, triangulações e construções.

Já no período da tarde, o trabalho foi voltado para a parte física, com um treino sob o comando do preparador Vitor Gonçalves. O elenco tricolor registrou ausências por conta dos atletas que estão afastados após testarem positivo para a covid-19.

O Bahia volta aos treinos neste sábado (15). A estreia do time principal na temporada será no dia 22 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.