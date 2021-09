Com treino físico e minijogo, Bahia se prepara para pegar o Inter

O elenco do Bahia continua em preparação para o confronto com o Internacional, marcado para o próximo domingo (26), às 16h, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada da Série A.

Na manhã desta quarta-feira (22), os jogadores voltaram aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Depois de um treino físico no campo, os jogadores foram divididos em em quatro equipes e disputaram uma espécie de minijogo.

☀ Bom dia, Nação. Atletas em campo para as atividades desta quarta-feira no CT #BBMP pic.twitter.com/hm8xYVXhSO — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 22, 2021

O atacante Rossi, com uma lesão na coxa, fez tratamento na fisioterapia. Ele está fora da partida contra o Internacional. Outro que ainda não está pronto para a estreia é Marcelo Cirino. O jogador continua aprimorando a forma física.

Por outro lado, Dabove tem o retorno do zagueiro Germán Conti ao time. O defensor cumpriu suspensão na última rodada, quando o Bahia ficou no empate com o Red Bull Bragantino, por 1x1, na Fonte Nova.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (23), na Cidade Tricolor. No sábado (25), a delegação embarca para Porto Alegre, local da partida.