Com tricolor em vantagem, Bahia e Vitória decidem Baianão sub-20

O campeão baiano sub-20 vai ser conhecido nesta quinta-feira (23). A partir das 15h15, Bahia e Vitória se enfrentam, no Barradão, pelo jogo de volta da decisão do estadual.

O tricolor tem a vantagem para ficar com a taça já que no jogo de ida, em Feira de Santana, bateu o rubro-negro de forma espetacular. O Leão chegou a abrir 2x0 com menos de 20 minutos de partida, mas o Esquadrão virou o jogo e venceu por 4x2.

O resultado deixa o Bahia com a possibilidade de perder por até um gol de diferença para ser campeão. O regulamento do Campeonato Baiano não conta com o gol qualificado.

"Conseguimos uma vantagem boa para o segundo jogo,mas estamos treinando forte, se preparando para todas as ocasiões, e tenho certeza de que vamos chegar forte para conseguir o triunfo'', disse o meia Hiago, do Bahia.

Pelo lado rubro-negro, o Vitória vai ter que partir para cima para levar o torneio. O Leão será obrigado a vencer por pelo menos dois gols de diferença.

Por sinal, a meta do Vitória é a de ser campeão para não ampliar o jejum na categoria. O time não conquista o Baianão desde 2017. O Bahia faturou as edições de 2018 e 2019. No ano passado, a competição não foi disputada por conta da pandemia da covid-19.