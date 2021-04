Com Ufba na organização, II Congresso Internacional em Humanidades Digitais começa dia 12

Com o objetivo de discutir as “Encruzilhadas Contemporâneas”, incluindo os dilemas trazidos pela pandemia do coronavírus, o II Congresso Internacional em Humanidades Digitais (HDRio20/21) acontece, de forma gratuita e com transmissão aberta e pública pelo Youtube, de 12 a 16 de abril deste mês.

Organizado pelo Laboratório de Preservação e Gestão de Acervos Digitais (Labogad) do Centro de Ciências Humanas e Sociais da UniRio, o Instituto Urca, o Laboratório de Humanidades Digitais da Ufba (LABHDUfba) e a recém-criada Associação Brasileira de Humanidades Digitais (ABHD), além de vários parceiros institucionais, o congresso HDRio20/21 vai contar com a apresentação de mais de 200 trabalhos, workshops, palestras e atividades paralelas sobre as Humanidades Digitais em seus 12 Eixos Temáticos.

O evento, que a princípio ocorreria presencialmente no Rio, em julho passado, mas acabou adiado e reformulado por conta da pandemia, convidou tecnólogos, cientistas sociais, pensadores, professores, estudantes, pesquisadores, instituições governos, organizações sociais e empresas para refletir, reavaliar e debater sobre as vantagens e desvantagens dessas encruzilhadas do digital na vida contemporânea.

Além das apresentações, também estão previstas mesas-redondas, oficinas e exposição de arte digital, em uma extensa programação que pode ser conferida no site: https://www.hdrio2020.org.br.

As inscrições são gratuitas para quem deseja receber certificado de participação, especialmente nas categorias “Congressista sem apresentação de trabalhos” e ”Alunos de Graduação, Bolsista e Extensionista”, e devem ser realizadas no site: https://www.even3.com.br/hdrio2020.